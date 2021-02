Murió justo antes de ser colgada por matar a su marido pero igual la ejecutaron





23/02/2021 - 15:17:41

Una ciudadana iraní murió justo antes de ser ejecutada por asesinato, pero esto no impidió que fuera colgada, para que la madre de su víctima pudiera quitar la silla bajo ella, informa The Times, citando al abogado de la fallecida, Omid Moradi. Zahra Ismaili fue sentenciada a la pena capital por matar a su esposo, Alireza Zamani, funcionario del Ministerio de Inteligencia iraní, mientras que el letrado destacó que su clienta actuaba para protegerse a sí misma y a su hija. La ejecución de la mujer —que tenía 2 hijos— fue programada para el pasado miércoles. Según Moradi, Ismaili esperaba su ahorcamiento en una prisión en la ciudad de Karaj y observaba cómo otros 16 hombres, que estaban delante de ella en la fila, fueron ejecutados. Fue entonces cuando sufrió un supuesto ataque al corazón, que le produjo la muerte. El abogado declaró que el fallecimiento de Ismaili no canceló su ejecución y el cuerpo de la mujer fue colgado para que la madre de su esposo pudiera ejercer su derecho de ojo por ojo, indica Daily Mail. El diario británico señala que la República Islámica regularmente ocupa el segundo lugar en el mundo por número de ejecuciones, por detrás de China. Mientras tanto, Javaid Rehman, relator de la ONU sobre derechos humanos en Irán, declaró en un informe publicado el pasado mes de enero que 233 personas fueron ajusticiadas en el 2020.