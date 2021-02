Pecuarios de Cochabamba respaldan banda de precios de soya y advierten con bloqueos selectivos





23/02/2021 - 15:04:24

Los Tiempos.- Sectores pecuarios de Cochabamba salieron en una marcha para respaldar el Decreto Supremo 4417 que impone una banda de precios y cupos de exportación a la producción de soya y advirtieron con bloqueos selectivos si es que no se respeta esa norma. Una caravana con tractores de los sectores de lechería, porcinocultura, avicultores y otros respaldan el DS, que obliga a los soyeros a destinar el 20 por ciento de su producción al mercado interno y el 80 por ciento para la exportación, porque de esta manera se garantiza precios justos de los derivados de estos productos, que sirven de alimento para los animales de granja. “Productores pecuarios estamos en emergencia por lo que ocurre en Santa Cruz, exigimos que el decreto 4417 se respete donde está establecido la banda de precios y los cupos”, dijo Jhonny Arce, presidente de la Asociación de Productores de Leche (APL). “Pedimos al gobierno que se siente con las aceiteras y den solución, de no ocurrir las asociaciones lecheros, porcinocultores y avicultores, desde el jueves vamos a hacer bloqueos selectivos, no va a haber paso a los camiones de exportación de soya, no van a pasar por aquí”, aseveró. La Asociación Nacional de Oleaginosas (Anapo) inció un bloque de caminos en zonas productoras de Santa Cruz exigiendo que se elimine la banda de prescios. Señalan que la restricción deja cuantiosas pérdidas en el sector porque el precio de la soya en el mercado internacional está elevado, por los 520 dólares. El precio de harina de soya en el mercado interno está por los 300 dólares. Sin embargo, si se eleva el precio de este grano se afecta a los productores pecuarios, porque sube el precio de la soya, alimento base de los animales de granja, apuntaron dirigentes pecuarios.