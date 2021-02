Longaric sobre despidos: Somos la comidilla de los cuerpos diplomáticos





23/02/2021 - 14:52:03

Página Siete.- La excanciller Karen Longaric afirmó este martes que los despidos dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores tuvieron impacto internacional y pidió respetar las relaciones exteriores del país, ya que por esta situación Bolivia es la "comidilla" de los cuerpos diplomáticos. “Esta es la comidilla no sólo a nivel nacional, sino a nivel internacional en las cancillerías, en los cuerpos diplomáticos. El otro día me llamó un excanciller de Perú y me dijo: ´Karen, estoy asombrado, estamos espantados, tenemos una asociación de diplomáticos jubilados y hemos comenzado el caso de Bolivia'”, comentó Longaric en contacto con Panamericana. Ante el despido de unos 100 funcionarios de la Cancillería, la exautoridad afirmó que muchas de las personas afectadas pertenecen al Movimiento Al Socialismo (MAS), sin embargo, por haberse “osado” a trabajar en la gestión del gobierno de la expresidenta Janine Añez, fueron destituidos. “Hemos trabajado con base en el escalafón que se aprobó en 2004, inclusive gente del MAS que trabajaba en Cancillería y que se quedó ahí porque eran profesionales muy bien calificados, pero resulta que el odio es tan grande hacia mi gestión, que han despedido a su propia gente” aseguró la excanciller. Longaric pidió que se respete el servicio exterior del país, ya que también despidieron a todos los funcionarios que trabajan en el exterior, “algo que no pasó ni en las en las dictaduras más odiosas”. Además, aseguró que los egresados de la Academia Diplomática Boliviana trabajan de manera conjunta con funcionarios del MAS y esto generó “resentimiento” en el Gobierno, lo que ocasionó el despido masivo de funcionarios, que aún no fue subsanado con nuevas contrataciones. “Me informé del despido de todos y no los han remplazado, entonces la Cancillería está trabajando a media puerta o no está trabajando”, declaró la exministra de Relaciones Exteriores.