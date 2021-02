Netflix estrenó este martes el documental sobre Edson Arantes do Nascimento, Pelé





23/02/2021 - 13:22:26

La plataforma de streaming más grande el mundo, estrenó este martes el documental sobre la Pelé, en el que cuenta el desarrollo del mito desde su debut, a los 16 años, hasta su consolidación con el tercer campeonato mundial de Brasil en México 1970. Niño prodigio, héroe, patrimonio nacional, ídolo inigualable, en fin, el Rey del Futbol. Estos son algunos de los adjetivos usados para calificar a Edson Arantes do Nascimento, el mayor futbolista de todos los tiempos, en " Pelé", el más reciente documental que ya se encuentra en Netflix. "En aquel momento, yo no quería ser Pelé". Con esa confesión, antagónica a las imágenes exhibidas de los festivos momentos que antecedieron la final del Mundial de México 1970, los directores David Tryhorn y Ben Nicholas dan el tono de la película, una oda que al mismo tiempo celebra y desnuda al Rey del Futbol. Con una narrativa que mezcla deporte y política, el filme rescata la historia del exjugador entre 1956, cuando debutó como futbolista a los 16 años, hasta la conquista brasileña del tricampeonato mundial en México y la consecuente consolidación del mito Pelé. En poco más de hora y media, la cinta presenta una mirada nostálgica del ídolo global y reconstruye su trayectoria a través de imágenes de archivo nunca antes vistas, entrevistas inéditas con excompañeros de equipo, como Jairzinho, Zagallo, Pepe o Rivelino, y relatos exclusivos del propio Pelé. Oriundo de una familia de escasos recursos de Tres Coraçoes, una pequeña localidad de Minas Gerais, Pelé (1940) inició su vida en el futbol a los 10 años, ya en una ciudad del interior de Sao Paulo. A los 16 debutó profesionalmente con el Santos y, menos de dos años después, disputaba su primer Mundial, en 1958, en Suecia, donde Brasil alzaría el primero de sus cinco títulos mundiales. "Veíamos que allí estaba realmente naciendo el mayor jugador de todos los tiempos", rememora José Macia "Pepe", entonces compañero de club de Pelé. Y es precisamente en ese momento que empieza a forjarse el personaje Pelé, un mito que hoy es imposible disociar del hombre Edson Arantes do Nascimento. MÁS ALLÁ DEL FÚTBOL De la noche a la mañana, Pelé se convirtió en "el primer millonario del futbol". Su cara estampaba las marcas de los más diversos productos y "su nombre vendía todo, desde combustible hasta crema dental". Si bien cumplen con maestría la tarea de recuperar las hazañas del Rey e introducirlo sobre todo a las generaciones más jóvenes que no lo vieron jugar, los directores igualmente arrojan luz sobre uno de los periodos más oscuros de la historia de Brasil y sus tentáculos sobre el deporte nacional.

Publicidad Entre 1964 y 1985, el gigante latinoamericano vivió bajo una dictadura militar, que vio en el futbol uno de sus principales cartas para apaciguar los ánimos. Desde esos tiempos hasta hoy, Pelé siempre se vio cercado por diferentes actores políticos e, incluso, ha sido duramente criticado en ocasiones por no posicionarse políticamente o por permitir que su imagen fuera explotada por los gerifaltes del régimen militar. Pero a medida que avanza, el filme pone en jaque esa narrativa y sutilmente expone las heridas abiertas por las presiones que el propio ídolo sufrió en ese periodo, sobre todo tras anunciar su jubilación de la selección después del fracaso brasileño en el Mundial de Inglaterra 1966. A pesar de asegurar que "el futbol continuó (siendo) lo mismo" en los años militares, el Rey por fin rompe su silencio. "Siempre me venían con propuestas para reunirme con el Gobierno, con diputados, gobernadores. Siempre había un mensaje de que debía volver. Y me entró una angustia, porque yo no quería jugar el Mundial del 70", recuerda. Así, decidió vestir la camisa 'canarinha' una vez más y partir rumbo a México para disputar su cuarta Copa del Mundo, donde haría historia al convertirse en tricampeón.