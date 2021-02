A los 11 años degolló a su compañera porque le dijo gorda





23/02/2021 - 12:59:11

Ese martes primero de junio de 2004 sería muy distinto a todos los martes vividos en la escuela primaria Okubo de la ciudad de Sasebo, en Nagasaki, Japón, publica Infobae en un extenso reportaje. A la hora del almuerzo Natsumi Tsuji (11) invitó a su íntima amiga Satomi Mitarai (12) a un aula vacía. Quería enseñarle un nuevo juego, muy entretenido. Natsumi la guiaría. Sentó a Satomi en una silla, le quitó los anteojos y los apoyó con cuidado en un banco vecino. Le dijo que iba a morir. A pesar de eso, Satomi no salió corriendo. Después de todo, era solo un juego. Natsumi le explicó que no debía mirar y le preguntó si le gustaría tener una toalla sobre sus ojos. Satomi se negó. Entonces, Natsumi tapó los ojos de su amiga con una de sus manos y, con la otra, sacó un filoso cúter y se lo clavó en el medio del cuello. Satomi, con la garganta abierta, se quedó sin voz para pedir ayuda y no llegó a defenderse. Natsumi continuó dando rienda suelta a su rabia y le cortó las dos muñecas. Satomi quedó tirada en el suelo de la clase vacía, agonizando en total silencio. Su asesina salió de allí muy tranquila y caminó hasta su aula. En el camino, debía bajar una escalera. Varios alumnos la vieron descender los escalones con la ropa y su buzo gris manchados de sangre. Uno de ellos sacó su celular y capturó varias imágenes. Una de esas fotos o una imitación de ella, no se sabe muy bien y ya lo contaremos después, daría la vuelta al mundo. Natsumi siguió caminando impasible e ingresó a su propia clase. La sorpresa, al verla ensangrentada, fue generalizada. El profesor, que ya había notado que faltaban las dos pequeñas, se aterró. Salió rápidamente a buscar a Satomi. Natsumi fue, detrás de él, llorando y repitiendo: “He hecho algo malo”. Cuando llegó la ambulancia el corazón de Satomi ya se había detenido por la masiva pérdida de sangre. El estupor de todos era palpable: las manos asesinas tenían solo 11 años. Un cúter para subsanar heridas del alma Cuando llegó la policía, Natsumi confesó y dijo que lo tenía planeado desde hacía cuatro días. En las dependencias policiales mostró algo de arrepentimiento: “He hecho algo malo, ¿cierto? Lo siento, lo siento mucho”, vocalizó mientras lloraba. Pasó la noche en la comisaría. Lloriqueaba y se negaba a comer. Al final, aceptó un poco de pan y un jugo. Cuando los detectives de homicidios le preguntaron los motivos por los que había matado a su amiga reveló que se habían peleado por unos mensajes que Satomi le había escrito en Internet. Como la ley japonesa prohíbe la publicación de los nombres de los menores implicados en delitos, el verdadero nombre de la niña no apareció, al principio, en la prensa y la llamaban la Chica A. Luego, los medios de comunicación la rebautizaron Nevada, por la inscripción que se leía en su buzo en la última foto escolar. A Nevada, los japoneses le agregaron dos sufijos Tan o Chan (Tan significa “pequeña” y Chan, también, pero es más afectuoso). Así fue que empezaron a referirse a ella como Nevada Tan o Nevada Chan. Su nombre real trascendió por error, cuando un conductor de noticias de la televisión japonesa TV Fuji, que mostraba sus dibujos escolares, se descuidó y lo mencionó al aire… Natsumi Tsuji. El 15 de septiembre de 2004, una corte de familia, decidió institucionalizar a la pequeña por la severidad de su crimen. Fue enviada a un reformatorio ubicado en la prefectura de Tochigi y sentenciada, primero, a dos años de reclusión. Estando allí fue entrevistada por varios psicólogos y psiquiatras infantiles, quienes le practicaron todo tipo de exámenes. Trascendió que Natsumi padecía el Síndrome Hikikomori: los que lo sufren se aíslan y no quieren salir de sus casas, ni tener trato con gente. Luego se dijo que, por sus problemas de comunicación y por sus intereses tan obsesivos, Natsumi podría sufrir el Síndrome de Asperger. Pero ninguno de estos síndromes, decían los especialistas, explicaban la conducta tan agresiva de la niña. El 18 de marzo de 2005, su división escolar se graduó de la primaria. Los alumnos recibieron el clásico álbum de regalo con una hoja extra en blanco: allí podrían poner fotos de Satomi Mitarai, de la asesina o de las dos. El padre de Satomi, Kyoji Mitarai, de 46 años, aceptó el certificado en nombre de su hija menor. Kyoji, que era el director del diario Mainichi Shinbun, en Sasebo, había perdido a su mujer un par de años antes debido a un cáncer; su hijo mayor ya vivía solo y a su cargo quedaban su hija, de 14, y Satomi, de 12. Durante la ceremonia, un maestro puso en una silla vacía entre las alumnas sentadas, un enorme retrato de Satomi. Cumplidos los dos años en el reformatorio, en septiembre de 2006, le dieron dos más de encierro. Querían seguir evaluándola psicológicamente. El 29 de mayo de 2008, le otorgaron el arresto domiciliario. La corte japonesa dijo que ella había desarrollado las habilidades necesarias para interactuar con otros en la sociedad y las autoridades locales admitieron que no buscaban una sentencia adicional. En 2013, con 20 años, fue liberada y se trasladó con su familia a un lugar desconocido. El crimen de la menor desató un amplio debate en la sociedad japonesa donde, en el año 2000, se había bajado, la imputabilidad de los menores de 16 a 14 años. Esto había sucedido luego de un horrendo crimen en la ciudad de Kobe, en 1997, donde el asesino resultó ser un menor de 14 años. Ahora, con este nuevo caso... ¿debían bajar la edad a 11 años? La discusión no prosperó. Hoy Nevada tiene 28 años y vive en algún rincón del planeta, escabullida de la estrafalaria comunidad de sus fans de Internet. Quizá, manteniendo en secreto su truculento pasado, tenga la oportunidad de ser feliz y de llevar una existencia tranquila. Satomi Mitarai no tuvo nada.