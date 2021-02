Mike Tyson gana 500 mil dólares por mes gracias a la venta de marihuana. Se fuma con sus amigos unos 41.000





23/02/2021 - 09:25:15

Infobae.- Luego de su quiebra económica Mike Tyson, a sus 54 años, supo rehacerse y hasta volvió al ring. Creó su propia empresa de plantación de cannabis llamada Tyson Ranch ubicada en California, donde el consumo de marihuana es legal. Se conoció la ganancia mensual que deja este negocio al retornado boxeador que también empezó a generar millones desde su retorno a los cuadriláteros. Según el medio Cheat Sheet, Tyson Ranch vende más de 500.000 dólares por mes en marihuana pero, en ese mismo plazo, Tyson fuma casi 41.000 USD con sus invitados. La leyenda del boxeo se metió en este rubro a finales de 2018 y mal no le fue. Incluso admitió que, en su regreso a las peleas en diciembre pasado, fumó marihuana antes del combate exhibición con Roy Jones Jr. A propósito, The Sun publicó hoy que Tyson abrochó por ese evento una fortuna de 10,5 millones de dólares. Tanto lo entusiasmó el combate que Mike volvería a ver las caras con Evander Holyfield, con quien tuvo dos míticos encuentros pugilísticos en 1996 y 1997 por el título mundial de los pesos pesados. La segunda instancia quedó en la historia porque Iron Mike le mordió la oreja a su rival. En este marco de la onda retro y donde muchos jóvenes de hoy quieren conocer a fondo a Tyson y otros históricos rivales, se conoció que en llegará un documental dedicado a él y al inglés Frank Bruno. EL 26 de febrero en NOW TV y Sky Documentaries mostrará cómo dos hombres brutalmente destrozados se reconstruyeron y finalmente encontraron la paz otra vez. Los pugilistas protagonizaron dos combates, uno en 1989 y otro en 1996, donde en ambos se impuso el estadounidense sobre el británico por KO técnico. Se cree que Tyson ganó al menos 584 millones de dólares en su carrera a lo largo de sus 56 peleas oficiales. Pero como muchas superestrellas deportivas, Tyson gastó su dinero tan rápido como lo ganó en casas grandes y caras, autos llamativos e incluso tigres domésticos. En 2003, Tyson se vio obligado a declararse en quiebra, y en ese momento trascendió que tenía una deuda de 28 millones de dólares. Conocido como “El hombre más malo del planeta”, admitió que luchó contra su adicción a la cocaína y logró cambiar las cosas. En su reconstrucción Tyson tuvo papeles menores en varias películas, sobre todo en la franquicia cinematográfica The Hangover. Incluso tuvo su propio programa de televisión animado llamado “Mike Tyson Mysteries”. Más recientemente, produjo un podcast llamado “Hotboxin With Mike Tyson”, que es uno de los más populares que existen relacionados con los deportes de combate. Pero el gran golpe económico y recuperación financiera fue gracias a Tyson Ranch. Dirige su propio predio donde cultiva y vende su propia marca de cannabis, así como productos de bienestar a base de hierba.