Salud intensifica medidas contra la ley sanitaria; el Gobierno no cede





23/02/2021 - 09:03:38

Los Tiempos.- A cinco días de paro general que cumple en demanda de la abrogación de la Ley de Emergencia Sanitaria, el sector salud del país intensificó desde ayer sus medidas de presión con plantones diarios y otras movilizaciones, de acuerdo a la estrategia definida en cada región. En La Paz, una marcha de cocaleros, médicos y maestros urbanos fue gasificada cerca del mediodía por la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) cuando pretendían ingresar a plaza Murillo. El fin de semana, los tres sectores sellaron un pacto de unidad para reclamar, de manera conjunta al Gobierno nacional, el respeto a la propiedad privada, libre sindicalización y rechazo a la Ley de Emergencia Sanitaria. Para hoy anunciaron una marcha desde la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) para exigir la abrogación de la ley. Mientras tanto, en Cochabamba, el sector salud bloqueó varias vías bajo la denominada “hora de la protesta”. El Comité Departamental de Salud (Codesa) de Cochabamba determinó intensificar las medidas de presión con bloqueos y marchas. “Las bases han decidido empezar las movilizaciones, obviamente, tienen que ser progresivas. No vamos a dejar las emergencias y el área Covid”, dijo el presidente del Colegio Médico, Édgar Fernández. “Vamos a radicalizar las medidas. No sólo serán marchas; se prevé la instalación de piquetes de huelga de hambre. No nos tiene tranquilos esta situación, pero ante un Gobierno tan agresivo (…) no nos queda otra salida”, sostuvo el ejecutivo de Sindicato de Ramas Médicas (Sirmes) La Paz, Fernando Romero. Acotó que rechazan participar en la reglamentación “porque sería avalar” la ley que consideran “inconstitucional y persecutoria”. Pese a estas protestas, el Gobierno se mantiene inflexible en su posición de no abrogar la ley. El presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, reiteró ayer que es “imposible” abrogar la ley, y volvió a invitar al sector a hacer todas sus sugerencias en la reglamentación. Gobierno considera al paro de salud un fracaso El paro de actividades de 10 días, sólo con atención de emergencia, se cumple de manera parcial, por lo que el Gobierno califica de fracaso la medida de los galenos. El vocero presidencial, Jorge Richter, señaló que paro es promovido por un pequeño grupo para proteger los intereses corporativos o de grupo. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, la jornada de este lunes, en una nueva verificación realizada en 56 centros de salud públicos y de la seguridad social de primer, segundo y tercer nivel, identificó que en el 80 por ciento de éstos los servicios y atención a pacientes es normal. Al respecto, los médicos que marcharon ayer en La Paz explicaron que la medida de presión no significa que se haya dejado la atención a los pacientes, toda vez que en las diferentes especialidades se atiende emergencias y los servicios de Covid-19 son normales. “De acuerdo con la resolución de nuestros entes máximos, toda atención en las especialidades es para casos de emergencia, tal como se estableció no hay suspensión de servicio. Por otra parte, todos los servicios que atienden la pandemia de coronavirus, están trabajando de manera normal”, sostuvo un médico en la marcha.