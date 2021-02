Evo pide a campesinos de La Paz salir a votar a la ciudad por sus candidatos





23/02/2021 - 08:51:46

El Deber.- Sin tapujos. El jefe nacional de campaña del MAS y expresidente del país, Evo Morales, pidió ayer a los campesinos del norte de La Paz salir a votar a la ciudad para asegurar la victoria de sus candidatos en las dos alcaldías y la Gobernación de la sede de Gobierno. “Es la dura tarea que tenemos, hermanos. tenemos que ganar en la ciudad de La Paz, cuántos tienen sus casas en la ciudad de La Paz, tienen también en El Alto. Hermanos, ganando la ciudad de La Paz, ganando la ciudad de El Alto, ganando el gobierno departamental de La Paz, este proceso estará garantizado. Esa es nuestra tarea, nuestra obligación, es mi pedido, hermanos”, les dijo Morales a los militantes en una concentración en la localidad de Caranavi, en el norte del departamento. Las últimas encuestas dejan muchas dudas para el MAS en La Paz. Los candidatos del masismo a los municipios de La Paz y El Alto están en segundo lugar y tienen muy pocas chances de ganar; mientras que en la carrera por la Gobernación se vislumbra una segunda vuelta. Según Morales, las últimas encuestas desmoralizaron a sus candidatos, aunque no mencionó qué candidato habló de renunciar a la postulación. “Hermano Franklin me comentaba (que) un candidato nuestro dice que está mal en la encuesta, está desmoralizado queriendo renunciar, pero por qué va a renunciar si vamos a ganar la Alcaldía y los gobiernos departamentales. La mejor forma de defender en este momento a Lucho (Luis Arce) como presidente y (al) vicepresidente es ganando la mayor cantidad de alcaldías en toda Bolivia”, arengó a sus oyentes. Dos pueblos Morales no pudo llegar a los municipios cocaleros de Nor y Sud Yungas La agenda de Morales contemplaba la visita a los municipios de Caranavi y Coroico, pero solo se pudo verificar que visitó la capital de la provincia del mismo nombre. En los poblados cocaleros hay una molestia evidente contra el MAS por el afán del Gobierno de quitarles el mercado que hicieron construir con la Policía y luego entregar esos predios a los cocaleros afines al masismo. Los cocaleros de los Yungas viven en vigilia constante desde hace dos semanas en su mercado ante la posibilidad de que la Policía ingrese al mismo. El Alto Para este martes se tiene previsto que Evo Morales llegue a El Alto, donde su candidato, Zacarías Maquera apenas llega al 9,2 por ciento de la preferencia electoral, según las últimas encuestas. En esta ciudad, la expresidenta del Senado, Eva Copa, tiene apoyo arrollador que la ubica con el 86,6 por ciento de la intención de votos, que significa una hegemonía total. En consonancia con su jefe de campaña nacional, el candidato a alcalde, Zacarías Maquera, dijo que no cree en las encuestas y que el 7 de marzo la gente saldrá a dejar en claro la encuesta real. Indicó que confía en la población para lograr su apoyo y dijo que en este momento hay confusión en la militancia masista. Evo Morales admitió que existe confusión entre la militancia y afirmó que se debe quedar claro que el MAS tiene candidatos únicos elegidos en sus congresos.