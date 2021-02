Pese al refuerzo de Arce y Morales, el MAS no logra ser favorito en el eje





23/02/2021 - 08:32:22

Página Siete.- A pesar de que el presidente Luis Arce, sus ministros y el exmandatario Evo Morales refuerzan la campaña de los candidatos del partido azul, el Movimiento Al Socialismo (MAS) no se consolida como favorito en el eje. Según la reciente encuesta de intención de voto de Focaliza para Red Uno y Bolivisión, en El Alto, La Paz y Cochabamba el MAS figura en segundo lugar y en Santa Cruz de la Sierra está en quinto. Sólo para las gobernaciones de La Paz y Cochabamba, los candidatos azules registran el primer lugar, aunque en el primer caso se perfila una segunda vuelta, y en el segundo hay 23,7% de indecisos. El ingreso del primer mandatario a la campaña comenzó a fines de enero y hasta la fecha cantó y guitarreó junto con candidatos del MAS en Santa Cruz y La Paz. En Cochabamba lideró la caravana denominada “marea azul”. Arce también intensificó la entrega de obras en Potosí, Tarija, Chuquisaca y Beni. En esas actividades instó a los electores a que “elijan pensando” a sus autoridades, con las que pueda “coordinar”. “En el momento que la población elija a sus autoridades subnacionales, su alcalde, su gobernador, elijan pensando en alguien que entienda las necesidades, comprenda las necesidades del pueblo. Son con esas autoridades que nosotros queremos coordinar el trabajo”, dijo Arce el domingo, en el municipio de Culpina (Chuquisaca), en un acto de entrega de un hospital. Los ministros del Gabinete tampoco están ausentes de la campaña. El fin de semana, los ministros de Relaciones Exteriores, Economía y Finanzas, de Educación y el Procurador General del Estado acompañaron en una caminata a los candidatos a la Gobernación, Franklin Flores, y a la Alcaldía de La Paz, César Dockweiler. En tanto, el expresidente Morales inició una gira para reforzar la campaña de sus postulantes. El 16 y 17 estuvo en Pando, posteriormente se trasladó a Beni, donde permaneció dos días. El fin de semana visitó Tarija y ayer llegó a La Paz para acompañar a Franklin Flores, en una concentración en Caranavi. Se prevé que hoy participará en varias actividades proselitistas junto con Zacarías Maquera, candidato del MAS en El Alto. Este escenario de campaña se intensifica a menos de dos semanas para las elecciones, y en medio de los resultados de las encuestas que no son tan favorables para los postulantes del MAS en el eje. En la reciente encuesta de Focaliza, el candidato a la Alcaldía del MAS en El Alto, Zacarías Maquera, se ubica en el segundo lugar con el 7,7%, frente a Eva Copa de Jallalla, que ostenta el 72,9% de intención de voto. En los comicios de 2020, el MAS en El Alto logró el 76,8%. En el municipio de La Paz, Dockweilwer registra 30% en intención de voto, frente a su oponente Iván Arias de Somos Pueblo, que tiene el 40%. En la elección pasada, el partido azul obtuvo el 45,8% en esa plaza electoral. El candidato del MAS para la gobernación cruceña, Mario Cronenbold, registra el 26%, frente a Fernando Camacho de Creemos, que ostenta el 53%. La candidata del partido azul para alcaldesa del municipio de Santa Cruz, Adriana Salvatierra, está en quinto lugar de preferencia, con el 6%. En los comicios de 2020, el MAS en el departamento de Santa Cruz obtuvo el 36%. En el municipio de Santa Cruz logró el 29%. Cochabamba es el único departamento del eje donde el candidato azul a la Gobernación, Humberto Sánchez, lidera las encuestas con el 36,7%. No pasa lo mismo en el municipio de Cercado, donde Nelson Cox registra el 14%, frente al postulante de Súmate, Manfred Reyes Villa, que registra el 52%. En la elección de 2020, el departamento de Cochabamba dio al MAS el 65% de votos. En Cercado, el partido azul logró el 49,6%. Para el analista Marcelo Silva, “el principal error del MAS” es que no consideró que las elecciones subnacionales no pueden compararse con las nacionales, por lo que la estrategia y campaña deben ser diferentes. También vislumbra como error la “judicialización” de la política, por los anuncios de juicios a los candidatos que lideran la preferencia electoral. “No se puede repetir estrategias. No por pensar que se ganó en la elección nacional de manera contundente, esto tendría que replicarse automáticamente en las subnacionales”, aseguró Silva. El experto anotó como otro error el discurso reiterativo de que no se va a trabajar con los municipios en los que la oposición gane. Adolfo Mendoza, legislador supraestatal del MAS, sostuvo que las encuestas son “utilizadas como un mecanismo técnico para generar una tendencia de opinión pública”. Afirmó que Arce está dedicado a generar las políticas públicas necesarias para enfrentar la pandemia y la crisis múltiple. “En ningún caso están directamente involucrados en las actividades de campaña”, expresó Mendoza. Destacó, por otro lado, que el exmandatario Morales participe directamente en la campaña como presidente del MAS. Omar Aguilar, exsenador del MAS, a título personal, afirmó que “de manera generalizada elMAS está pagando sus propios errores”, como la elección de algunos candidatos sin tomar en cuenta a los elegidos de forma orgánica, que se quedaron “con el fólder bajo el brazo”. Anuncian investigación a encuestadoras El presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, anunció ayer que en la Asamblea Legislativa se formará una comisión mixta para investigar a las empresas encuestadoras que emiten estudios de opinión en materia electoral. El legislador del partido azul pidió a la población “que no se deje engañar por estas empresas encuestadoras”, que según los resultados de sus estudios, los candidatos del oficialismo no gozan de lugares preferenciales en el eje troncal del país. “Queremos decir al pueblo boliviano que no se deje engañar por estas empresas encuestadoras. Vamos a tener los resultados finales una vez que esta comisión mixta pueda trabajar inmediatamente después de su conformación”, afirmó Mamani. Los estudios de opinión en materia electoral se publican tras el análisis y aprobación del Tribunal Supremo Electoral, que autoriza su difusión.