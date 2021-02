Exministra Roca asegura que no participó del proceso de contratación de respiradores chinos





22/02/2021 - 21:50:56

Erbol.- Después de que la Fiscalía anunció que la imputará por el caso de los respiradores chinos, la exministra de Salud, Eidy Roca, expresó su extrañeza al respecto, puesto que –según aseguró- no ha participado del proceso de contratación de los equipos en cuestión. A través de un cuestionario remitido a ERBOL, la exautoridad señaló que ha recibido con sorpresa la noticia de que será imputada, porque ya declaró ante la Fiscalía dejando claro que no participó en la contratación, debido a que la misma corresponde a abril de 2020, cuando ella recién asumió como Ministra de Salud a finales de mayo. “En mi declaración informativa que realicé en octubre 2020, dejé claro el hecho de no haber participado en el proceso de contratación de los respiradores, toda vez que el mismo se realizó en el mes de abril, en esos momentos yo era Directora de Promoción de la Salud y no tuve conocimiento del mismo”, aseveró. El caso se abrió en 2020 tras una denuncia de presunto sobreprecio en la compra de 324 respiradores de origen chino. Este lunes, la Fiscalía anunció que presentará la imputación contra Roca y pedirá su detención por los delitos de incumplimiento de deberes y contratos lesivos al Estado. Roca sostuvo que no se la entiende porqué se la vincula con este caso, dado que asumió como Ministra en momentos de grave crisis, después del alejamiento de Marcelo Navajas de cargo. Indicó que, cuando asumió en el Ministerio, ya había llegado el primer lote de respiradores chinos. “Me tocó distribuirlos en momentos en que los decesos subían, al igual que los casos y los departamentos de Beni, Santa Cruz y Pando colapsaban por falta de respiradores”, agregó. Roca señaló que desconoce la figura de un presunto sobreprecio. “En todo caso, tendrían que remitirse a la documentación que está en posesión de la Fiscalía para determinar si hubo o no sobreprecio o dirigirse a las autoridades que en ese momento estaban a cargo”, señaló la exministra. Mediante una declaración pública, aclaró que entonces conoció que hubo fallas en algunos equipos, pero la empresa proveedora se hizo cargo de la inspección y reparación o restitución, según los términos de la garantía. Finalmente, señaló que está atenta para responder o atender cualquier requerimiento, las veces que se le convoque.