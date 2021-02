Transportistas de Villa Pagador instalan wifi para ayudar a escolares; empresarios valoran iniciativa





22/02/2021 - 21:49:58

Opinión.- La sede del Sindicato de Transporte de Villa Pagador se convirtió en un aula al que asisten al menos una decena de escolares de escasos recursos económicos. Allí los estudiantes cuentan con wifi, barbijos y medidas de seguridad gratis. El presidente de la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC), Javier Bellott reconoció la iniciativa del Sindicato de Transporte de Villa Pagador que desde el pasado viernes instaló un punto de wifi en su sede para ayudar a las familias de escasos recursos a pasar clases virtuales. El centro fue instalado a pedido de los padres de familia de la zona que no cuentan con internet, por falta de red y recursos económicos. Bellott, quien visitó este lunes 22 de febrero las instalaciones de la sede, felicitó la iniciativa de los dirigentes del transporte que encontraron soluciones a un problema que afecta económicamente a las familias. “Este trabajo que también es empresarial y es digno de admiración, no es solo un ejemplo de saber encarar la crisis, sino de ser parte de la solución para que los niños y jóvenes tengan una oportunidad de estudiar”, dijo en un boletín de prensa. En tanto, el secretario ejecutivo del Sindicato de Transporte de Villa Pagador, Álvaro Cuéllar, indicó que el servicio de Internet no llega a muchos sectores de la zona y que con la ayuda de Comteco, a través del presidente del Consejo de Administración, Hugo Franco, se pudo instalar un punto en la sede, situada al lado del Mercado Florida, en la que se recibe a niños y jóvenes de todas las edades, que en algunos casos van acompañados de sus padres para ser guiados en las clases. Las instalaciones cuentan con todas las medidas de bioseguridad, ya que se obsequia barbijos a los estudiantes y las sillas están separadas a más de 1.5 metros una de la otra. El sindicato cuenta con 800 afiliados de siete líneas de transporte y se intenta llegar a la mayoría de las familias de escasos recursos que no tienen el servicio de internet en sus domicilios. NECESIDADES Cuéllar por su parte indicó que hacen falta algunos elementos para desarrollar mejor las clases como mesas, sillas y computadoras o celulares. Pide a las autoridades y empresarios apoyarlos con los préstamos de algunos equipos electrónicos que pueden ser devueltos al finalizar la gestión, ya que asegura que muchas familias no cuentan con el número necesario de celulares o aparatos electrónicos para pasar las clases virtuales.