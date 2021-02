Con tropiezos técnicos comienza registro de inmigrantes que esperan asilo en México





22/02/2021 - 19:56:48

VOA. - Mikel Aties Riviaux, un cubano de 41 años que lleva 18 meses esperando en Ciudad Juárez, México, cuenta los días para lograr entrar a Estados Unidos. “La mejor democracia del mundo”, dijo entusiasmado a la Voz de América mientras aguarda hasta que sea procesado su caso de petición de asilo bajo el Protocolo de Protección a Migrantes (conocido como MPP, por sus siglas en inglés). Sin embargo, narró que no ha sido tarea sencilla registrarse en la página virtual conecta.acnur.org, donde ha intentado cientos de veces, todas sin éxito, entrar la información personal requerida. Lo intenta una y otra vez, sentado en el patio del refugio El Buen Samaritano, en Ciudad Juárez, México, su hogar durante esta larga espera. El teléfono celular es su única herramienta. “La información que se ha dicho es que uno se va a registrar, le van a dar una fecha (para asistir a la Corte) y luego nos van a citar para el puente para hacer la prueba del Covid, no sabemos ciertamente si la página va a funcionar, cómo es que se va a reestablecer, para uno registrarse, para uno agendar la cita”, dijo Aties Riviaux, quien a pesar de esta situación, confía que será uno de los primeros en entrar cuando se inicie el proceso en el punto de entrada migratorio en El Paso, Texas. Está previsto que el proceso de recibir migrantes por este punto fronterizo comience el próximo 26 de febrero, según confimaron los representantes de la Agencia para Refugiados de Naciones Unidas (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Una mujer hondureña que espera para entrar a Estados Unidos (centro), se peina mientras sus unos niños juegan cerca, en un albergue en Tijuana, México, el 17 de febrero de 2021. Tras meses, e incluso años, de espera en México, quienes buscan asilo en EEUU podrán entrar al país a partir a la espera de que los tribunales decidan sobre sus peticiones. Unos 25 inmigrantes ya fueron procesados la pasada semana en el puerto de entrada de San Ysidro, California, según informó el Departamento de Seguridad Nacional por medio de un comunicado. “Inició la primera fase de un esfuerzo encaminado a restaurar de manera segura y efectiva el procesamiento de personas en la frontera suroeste”, indicó el texto, marcando una nueva era que comenzó con la decisión del presidente Joe Biden de revertir la política de su predecesor, el expresidente Donald Trump, en cuyo mandato los inmigrantes debían esperar en la frontera, sin apenas condiciones, para que sus casos fueran analizados en las cortes estadounidenses. La medida de Biden, que es parte de una reforma inmigratoria mayor, permitirá otra vez a los inmigrantes esperar en Estados Unidos la resolución de sus casos de asilo. ACNUR y la OIM han informado que las personas serán citadas de acuerdo a la fecha de su inscripción al MPP. Aties Riviaux, por ejemplo, está inscrito desde el 30 de agosto de 2019. ACNUR anuncia nuevas herramientas Las fallas en el sistema de inscripción han sido reconocidas por ACNUR: “Debido a la saturación de registros se han presentado interrupciones en el servicio de conecta.acnur.org (...) aquellas personas registradas que no obtuvieron fecha de cita la recibirán proximamente", indicó el organismo en un mensaje dirigido a los usuarios. ACNUR anunció además una herramienta adicional para los que se encuentran en el programa MPP. A partir de este lunes 22 de febrero, los inmigrantes que aguardan por sus proceso podrán llamar al 800-283-2753 entre las 10:00 am y las 6:00 pm, hora local de Ciudad de México, para aclarar dudas y solicitar ayuda. El uso de herramientas virtuales hace parte, de principio a fin, de este proceso. Incluye las notificaciones para la aplicación y registro del caso y el arribo 24 horas antes de la cita al puerto de entrada, que corre a cargo de la OIM, según confirmaron funcionarios de la ONU. Los inmigrantes se someterán a pruebas de COVID-19 en terrirorio mexicano. La OIM explicó que aquellos que resulten positivos al coronavirus, deberán quedarse en aislamiento por 10 días en estos centros de procesamiento donde la ACNUR asistirá a los inmigrantes elegibles antes de que sean entregados a las autoridades estadounidenses. De acuerdo a DHS, en este mismo lugar se confirmará la eligibilidad de cada uno de los inmigrantes usando una aplicación. Todo ello, “coordinando de cerca con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), así como con el gobierno mexicano y las organizaciones internacionales, para asegurarse que el programa cumple plenamente con los requerimientos de salud federales, estatales y locales”.