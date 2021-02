Los chuteros reactivan nueve ferias ilegales en el país





22/02/2021 - 18:56:35

Página Siete.- En la feria de autos de los lunes en la zona de Ventilla en El Alto se pueden conseguir vehículos hasta en $us 3.000, pero también se ofertan motorizados sin papeles llegados por contrabando desde los salares de Coipasa y Uyuni. Según datos del viceministro de Lucha Contra el Contrabando, coronel Gonzalo Rodríguez, en los últimos meses se reactivaron al menos nueve ferias ilegales que comercializan autos sin documentos. “Ha llegado recién desde Coipasa y está en $us 6.000, modelo 2018 ¿cuánto me ofrece? Podemos charlar…”, explica en la zona de Ventilla un vendedor desde el interior de un vehículo cuyas llantas aún tiene el rastro de sal después de haber ingresado por un tramo ilegal por Coipasa. A su lado, una camioneta verde espera ofertas. “No tiene papeles, pero está casi nueva es para llevar mercadería. Estoy pidiendo $us 10.000”, avisa otro vendedor. Según el coronel Rodríguez, en 2019 se “habían neutralizado”, las ferias ilegales entre ellas la de El Alto. “No obstante, durante los últimos 11 meses las ferias se han vuelto a activar porque han entrado vehículos sin papeles durante casi todo el 2020”. En la feria de Ventilla, que se realiza cada lunes, se perfora el Decreto Supremo 29836, que prohíbe el ingreso a suelo boliviano de coches con más de cinco años de antigüedad. Rodríguez considera que durante el gobierno anterior, el control militar se replegó en la frontera Sur, la parte central y el sector norte con Chile, por lo que la internación de autos sin papeles no tuvo dificultades. Las nueve ferias Si eso sucede en El Alto, en Challapata a 121 kilómetros de la ciudad de Oruro, la que hasta hace ocho años atrás era la feria de autos chutos más grande del país, se volvió a activar nuevamente. “Challapata funciona otra vez, pero no solamente Challapata también Oruro, Patacamaya, Caranavi y La Asunta en La Paz, además en Cochabamba y Santa Cruz”, refiere Rodríguez. La novena, según informes procedentes del norte de Potosí es la feria de Pampa Colorada que se halla a dos horas de Uncía. En octubre de 2012, la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) y las Fuerzas Armadas intervinieron la feria de Challapata y producto de ese operativo fallecieron dos personas y hubo cuatro heridos. Las sendas ilegales Los chuteros usaron en los últimos meses por lo menos 10 caminos ilegales para internar sus coches a Bolivia. Los contrabandistas optan por ingresar por los salares de Uyuni y Coipasa, entre Potosí y Oruro, pero también por los municipios aldeños de Bella Vista, Llica y Huayllas en territorio potosino. Además de La Queca, Todos Santos y Pisiga en el departamento de Oruro. Los chuteros usan además los caminos de las poblaciones chilenas de Cosapilla, Cosapa, al norte y fronterizas con Bolivia, para después entrar a territorio nacional. Rodríguez confirmó que los traficantes usan también los senderos que abrieron los delincuentes y que atraviesan los campos minados en Coipasa, Llica y Bella Vista, donde los trasandinos sembraron en los años 70 más de 70.000 campos minados. "Engtran por brechas que existen entre los campos minados", refrenda. Rodríguez anuncia que se volvió a activar el control militar a lo largo de toda la frontera con Chile en Potosí, Oruro y La Paz y que aguardan neutralizar los pasos ilegales y desactivar las nueve feria de autos chutos.