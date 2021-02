Ministro de Justicia pide informes a tribunales sobre caso Manfred Reyes Villa





22/02/2021 - 18:12:08

Erbol.- El ministro de Justicia, Iván Lima, informó que ya ha solicitado informes al Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo de Justicia y juzgados, respecto al caso de Manfred Reyes Villa y la deuda, recientemente ejecutoriada, que data de un proceso iniciado hace 15 años y que ahora pone en duda su candidatura a Alcalde de Cochabamba. En entrevista con Erbol, el Ministro explicó que ha decidido solicitar los informes al observar una retardación en el proceso, puesto que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ya debió emitir su fallo respecto al caso desde 2016 y no casi cinco años después. “Yo he pedido ya informes tanto al Tribunal Supremo, como al Tribunal Constitucional, como a los juzgados de instancia y, una vez que tengamos todos esos informes y los analicemos, si hay que iniciar juicio de responsabilidades por el delito retardación de justicia, incumplimiento deberes y otros que pudieran darse, vamos a tener que hacerlo”, dijo Lima en el programa La Mañana en Directo. En dicho proceso, recientemente se supo que el TSJ dispuso ejecutoriar un pliego de cargo contra Reyes Villa por una deuda de 2,3 millones de bolivianos, a consecuencia de la compra, cuando era Prefecto, de seis vagonetas que no estaban comprendidas en el Presupuesto departamental. El auto del TSJ fue criticado porque se conoció a pocas semanas de las elecciones municipales, para las cuales Reyes Villa lidera las encuestas para ser elegido Alcalde de Cochabamba. Asimismo, Manfred denunció que hubo presiones a los administradores de justicia para emitir la resolución. El ministro Lima dijo que, al tener pliego de cargo ejecutoriado, Reyes Villa no puede ser candidato, de acuerdo con la Constitución Política del Estado, sin embargo, aclaró que ese es un tema que debe ser resuelto por el Tribunal Supremo Electoral. No obstante, Lima reconoció que no fue ideal que el TSJ se haya pronunciado dos semanas antes de la elección, con una decisión que cambia la lógica electoral, más aún cuando desde 2016 el Tribunal Constitucional le había ordenado resolver el tema de manera inmediata. Recordó que el caso se inició en 2006 y que hasta 2015 la sentencia contra Manfred ya tenía calidad de cosa juzgada, pero en 2016 el Tribunal Constitucional emitió una resolución de acción de amparo ordenando al TSJ que emita un nuevo auto supremo respecto a un recurso de casación de Reyes Villa, cuyo resultado se supo recién en las anteriores semanas. Lima enfatizó que no hay excusa para que los magistrados del TSJ hayan tardado casi cinco años para emitir el auto supremo, tomando en cuenta de que cada uno tiene una decena de asistentes. “Habrá que explicarle también a la población por qué se ha demorado un caosa. Una demora de más de cinco años con un caso cuyos hechos son del 2005, 2006, ya no es razonable. (…) Creo que aquí hay algo irregular y hay que determinar por qué ha ocurrido está grave irregularidad, esto en el marco de un debido proceso”, agregó. La autoridad gubernamental dijo que no puede quedar duda que este tema es jurídico y que no se puede dejar los casos pendientes indefinidamente. Respecto a la candidatura de Reyes Villa, el ministro Lima ratificó que alguien con pliego de cargo ejecutoriado no puede ser candidato, pero dejó que el TSE tomé la decisión, aunque llamó a que la misma se emita antes del 7 de marzo, día de la votación, y no después.

Sin embargo, Manfred ya anunció que se está interponiendo un recurso de enmienda respecto al auto supremo reciente y que también, de requerirse, se acudiría a figuras como el amparo.