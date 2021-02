Citan a declarar a Jeanine Añez con la advertencia de ser aprehendida en caso de no presentarse





22/02/2021 - 15:40:34

La expresidenta y candidata a gobernadora Jeanine Añez reveló este lunes que ha sido citada a declarar ante la Fiscalía, bajo advertencia de ser aprehendida si no se presenta, según publicó en sus redes sociales. La exmandataria, ante esta convocatoria denunció que se trata de un hecho de persecución política en plena campaña electoral. La orden de citación fue notificada este mismo lunes. El documento está firmado en la ciudad de Sucre por el fiscal Jesús Andrade. En la orden que cita a Añez declarar ante la Fiscalía de Beni, donde ella reside, en el plazo de 24 horas desde su notificación. En este caso se investiga a Añez por el delito de desobediencia a resoluciones en acciones de defensa y de inconstitucionalidad, en un proceso promovido por Juan Carlos Mendoza García. La citación no brinda mayores detalles. He sido citada en la fiscalía con amenaza de que me detengan. Es un caso sin fundamento y al salir en plena campaña, es una persecución politíca. A pesar de este ataque, mi prioridad sigue siendo el Beni. Aquí estoy y aquí estaré. pic.twitter.com/LV4EUErdTD — Jeanine Añez Chavez (@JeanineAnez) February 22, 2021 El texto señala que “en caso de no presentarse (Añez) el día y hora indicados, ni justificar un impedimento legítimo, se librará el correspondiente mandamiento de aprehensión”. La exmandataria señaló que se trata de un caso sin fundamento y “al salir en plena campaña, es una persecución política”. “A pesar de este ataque, mi prioridad sigue siendo el Beni. Aquí estoy y aquí estaré”, agregó la candidata a gobernadora.