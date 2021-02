Gobernador inaugura la remodelación y modernización del Estadio Tahuichi Aguilera





22/02/2021 - 15:25:12

El gobernador Rubén Costas inauguró este lunes las remodelación y modernización del estadio Ramón Tahuichi Aguilera, principalmente en el cambio de las graderías, baterías de baños, snacks, cabinas y elementos de seguridad para los deportistas y espectadores, entre otros trabajos. En el acto manifestó su inmensa gratitud hacia la gente del deporte, que siempre ha aportado y soñado con tener los escenarios que Santa Cruz necesita, y agradeció a la Asamblea Legislativa Departamental, presidida por Hugo Salmón, y los asambleístas de las anteriores gestiones que fueron quienes lo acompañaron en este proyecto, así como también a dirigentes de periodistas deportivos, como Fernando Nümberg y Bernardo Silva, y presidentes de clubes profesionales de fútbol. Hizo una mención especial al director del Servicio departamental de Deportes, Guillermo Saucedo, por haberle puesto alma, vida y corazón a todo este emprendimiento, así como también al Secretario departamental de Obras Públicas, Hugo Sosa, que por su experiencia como ingeniero formó parte de este milagro concretado con tan pocos recursos. También recordó la pasión que le puso Roly Aguilera, ex secretario general, que siempre estuvo bregando para conseguir los recursos. Rubén manifestó que cuando se piensa en el estadio Tahuichi no se lo hace solo como escenario deportivo, sino como un centro de poder del Gobierno departamental cruceño, similar a la Plaza Principal, que es muy simbólica, pero referido al “poder departamental y político”, a fin de que no solo sea un escenario de eventos deportivos, sino sociales. Por eso se ha pensado el modelo del techado, mirando hacia el lado sur, para que se puedan concentrar grandes manifestaciones, mientras que al lado del edificio central de la Gobernación existe el diseño de un edificio para el “palacio legislativo departamental”, del cual se quedaron con las ganas de construirlo debido a la reducción de los recursos. Sin embargo, la primera autoridad del departamento se imagina que será una realidad con la gestión venidera departamental para continuar con este recorrido, que con el triángulo del edificio de la Gobernación, “el parlamento” y el estadio deportivo y social, se conformaría el “centro del poder cruceño”. Con respecto al aporte hacia el deporte al frente del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, Rubén resaltó las 154 hectáreas que tiene la Villa Olímpica, donde se han sembrado cientos de árboles, la cual consideró como el “parque cruceño”, en la que incluso hay el espacio suficiente para construir otro estadio. Y otro proyecto pendiente es construir un coliseo tipo arena con el nombre de un basquetbolista. “Lo que se ha avanzado hasta ahora se ha hecho con cemento sólido”, agregó, poniendo como ejemplo los más de 170 escenarios deportivos construidos en todo el departamento.