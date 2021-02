Presidente alemán pide a países más ricos que cedan parte de sus vacunas





22/02/2021 - 13:27:17

DPA.- El presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, pidió hoy a los países más ricos que cedan parte de sus vacunas contra el coronavirus a los países más pobres. "No es fácil, pero es una cuestión de humanidad y una cuestión de los parámetros con los que nos medimos", dijo Steinmeier en una conferencia de prensa virtual conjunta con el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, hoy en Berlín. "En las próximas semanas y meses, las dosis de vacunas seguirán siendo un bien escaso en todas partes", señaló Steinmeier. "Cuanto antes estemos dispuestos en Alemania y en Europa a renunciar a un poco de lo que tenemos asegurado, antes podremos frenar la propagación de la infección a nivel mundial", apuntó. El presidente germano indicó que también será "un test de la solidaridad internacional" el ver si y cuán convincentemente funcione la cooperación internacional en materia de vacunas, pruebas y medicamentos. En los últimos días, el presidente francés, Emmanuel Macron, pidió a los países más ricos que entreguen lo más pronto posible entre el cuatro y el cinco por ciento de sus suministros de vacunas. Steinmeier añadió que los Gobiernos discuten ahora acerca de las cantidades y un calendario. El jefe de la OMS, por su parte, dijo en referencia a los miles de millones de financiación prometidos en la cumbre del G7 del viernes pasado, que dar dinero es bueno pero que no sirve de nada si los países ricos acaparan al mismo tiempo el mercado de las vacunas. Afirmó que, debido a estas actividades, Covax, el proyecto solidario codirigido por la OMS para comprar vacunas para todos los países del mundo, vio canceladas algunas de las cantidades de vacunas prometidas. "Ruego a los países de altos ingresos: cuando se dirijan a los fabricantes para comprar más vacunas, por favor asegúrense de que esto no perjudique a Covax", pidió Tedros Adhanom Ghebreyesus.