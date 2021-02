WhatsApp restringirá algunos servicios a los usuarios que no acepten los nuevos términos





22/02/2021 - 11:56:48

RT.- Tras una fuerte polémica en torno a WhatsApp y los temores sobre la seguridad de los datos personales de sus usuarios a raíz de la integración de la aplicación con Facebook, el servicio de la mensajería instantánea anunció en enero que retrasaría la implementación de sus nuevas condiciones de uso hasta el 15 de mayo. Pero ¿qué va a pasar si una persona se niega a aceptar las nuevas políticas? Según un correo electrónico de WhatsApp para uno de sus socios que llegó a manos de los periodistas de TechCrunch y cuya veracidad fue confirmada por la compañía, los usuarios que no acepten la actualización dejarán tener acceso a algunos servicios de la plataforma. A partir del 15 de mayo, la 'app' va a "pedir poco a poco" el consentimiento de los nuevos términos "para acceder a una funcionalidad completa de WhatsApp" y durante ese período de advertencias, que va a durar unas semanas, los usuarios aún "van a poder recibir llamadas y notificaciones, pero no podrán leer o enviar mensajes". La cuenta no será eliminada, pero en una nota de la sección de preguntas y respuestas, el propio WhatsApp explica que a partir del 15 de mayo se aplicará la política relacionada con usuarios inactivos a los que se nieguen a aceptar las nuevas condiciones de uso. Dicha política prevé la eliminación de la cuenta cuando pasen los 120 días de su "inactividad".