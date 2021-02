Ministro de Salud advierte que paro médico pone en riesgo estrategia de lucha contra el Covid-19





22/02/2021 - 11:11:59

La Paz.- El ministro de Salud y Deportes, Jeyson Auza, dijo este lunes que el paro declarado por el Consejo Nacional de Salud (Conasa) en demanda de la abrogación de la Ley de Emergencia Sanitaria pone en riesgo la continuidad de la estrategia de lucha contra el Covid-19. “La segunda ola de la pandemia la estamos venciendo sin ningún día de cuarentena rígida. En ese sentido, la estrategia que está funcionando hoy puede verse afectada con ese tipo de movilizaciones. Llamamos a la razonabilidad a los sectores movilizados", dijo en una entrevista con la Red Uno. La autoridad estatal consideró que “el punto de quiebre” del rechazo del Conasa a la Ley de Emergencia Sanitaria parece ser la regulación de los abusos que se cometen en los precios de los fármacos y los costos de la atención médica en los centros médicos privados. En ese contexto, Auza aclaró que la normativa del caso no pretende fijar precios y sólo tiene el objetivo de determinar márgenes de costos por la atención médica única y exclusivamente mientras dure la pandemia por el Covid-19, además de garantizar la funcionalidad de todos los servicios y prohibir la suspensión de las prestaciones en nosocomios. En el caso de contrataciones, mencionó que el instrumento legal no establece la contratación de personal extranjero y más bien menciona que “en una situación de emergencia podremos ver la posibilidad de contratar otro tipo de profesionales cuando en el país ya no se cuente con estos profesionales”. La Ley de Emergencia Sanitaria tampoco atenta al derecho a la huelga como tal, porque lo que prohíbe es que las manifestaciones y paros no signifiquen la no atención en los servicios de salud, complementó. El titular de Salud acotó que el Gobierno mantiene el llamado al diálogo a los galenos en la defensa de la salud y la vida. “Hemos demostrado una actitud de diálogo, hemos escuchado al Colegio Médico en cuanto a cuáles eran sus observaciones y correcciones que ellos han definido", concluyó. ABI