Usan inteligencia artificial para detectar Covid-19 con sonido de la tos

22/02/2021 - 10:32:54

Un equipo de investigadores en Perú y más de 20 países trabaja en una aplicación que utiliza inteligencia artificial para detectar el riesgo de Covid-19 a través de la grabación del sonido de la tos del paciente, que debe tener una duración de tres a cinco segundos. Compuesto por expertos médicos, técnicos y legales de empresas e instituciones educativas líderes como Google, Stanford y Princeton, el equipo de Virufy validó su algoritmo de aprendizaje automático basado en 3.349 muestras de toses de América Latina, Europa y Asia para distinguir entre los sonidos de tos positivos y negativos del SARS-CoV-2 con una precisión del 77,1%, publica Andina. Jason Pareja, Community Outreach Manager para Virufy en Perú, explicó a la agencia Andina que Virufy continúa en la fase de recolección de data y entrenamiento de la solución de inteligencia artificial (IA). A la fecha, docenas de peruanos han registrado audios para mejorar la fiabilidad de los reportes. ¿Cómo funciona? Pareja aseguró que los métodos rápidos y asequibles para el diagnóstico de Covid-19 son esenciales para reducir las tasas de infección y evitar que las instalaciones médicas colapsen. "Los enfoques actuales para detectar Covid-19 requieren pruebas presenciales con kits costosos que no siempre son de fácil acceso. Este estudio demuestra que las muestras de audio de tos de colaboración colectiva, grabadas usando teléfonos inteligentes en todo el mundo, se pueden utilizar para desarrollar un método basado en inteligencia artificial que predice con precisión la infección por covid-19", dijo. El investigador señaló que el método es capaz de generalizar a muestras de audio de colaboración colectiva de América Latina y muestras clínicas del sur de Asia. Por ello, a medida que haya más grabaciones, el algoritmo mejorará su precisión. También aclaró que aún se necesitará tiempo para que esta aplicación sea utilizada por sistemas de salud. En su opinión, con esta app, el personal de salud podrá usar la app en casos sospechosos para corroborar el diagnóstico. Además, los pacientes podrán evaluar los riesgos y determinar si requieren acudir a un centro médico de acuerdo a su condición. Donación por parte de pacientes Covid-19 El equipo de Virufy invitó a los pacientes con Covid-19 a contribuir con grabaciones cortas de sus síntomas para ampliar el entrenamiento del algoritmo. "Nuestra seguridad de la información es sólida, de modo que no se filtran datos y nunca compartiremos la información personal no anónima de los pacientes fuera del alcance de nuestras políticas de privacidad. Contamos con el asesoramiento de ingenieros, abogados y asesores ejecutivos de Google y Stanford sobre estos asuntos", dijo. Según la política de privacidad, los datos personales (como nombre) serán almacenados por cuatro meses y luego se reservarán solo los datos biométricos y de salud anonimizados como los registros de tos. La página web oficial de Virufy guiará al voluntario para el registro de sus audios.



En el estudio también participan centros de investigación de Inglaterra, Japón, EUA, Argentina, Brasil, Colombia y México.