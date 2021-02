Richter: Paro médico para proteger intereses corporativos en medio de emergencia por el Covid-19 no es correcto





22/02/2021 - 10:26:18

La Paz.- El vocero presidencial Jorge Richter consideró este lunes que la realización de un paro médico para proteger intereses corporativos o de grupo en medio de la emergencia sanitaria por el Covid-19 “no es correcto”. “Hay momentos en que no se puede utilizar una emergencia para tratar de lograr beneficios que protegen algunos intereses corporativos o de grupo. Eso no es correcto”, dijo, en una entrevista con RTP. El denominado Consejo Nacional de Salud instruyó al sector médico realizar un paro general hasta el 28 de febrero en demanda de que se abrogue la Ley de Emergencia Sanitaria. Según Richter, la población precisa ahora certidumbre respecto a la garantía de que contará con la atención necesaria cuando llega a un centro médico en este tiempo de “profunda emergencia” por el Covid-19. “No necesita que sólo la emergencia esté atendiendo”, sentenció. El Vocero Presidencial recordó que la población precisa en este momento la continuidad del trabajo de los médicos, porque la llegada de millones de vacunas contra el Covid-19 comenzará en los próximos días. “La gente necesita que así como ellos, los bolivianos les han conferido sus vacunas, pues que ellos también les devuelvan atención médica”, concluyó. ABI