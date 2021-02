La Unión Europea aprueba nuevas sanciones contra el gobierno de Maduro





22/02/2021 - 09:44:59

La Unión Europea aprobó este lunes nuevas sanciones contra Venezuela, añadiendo a 19 personas a su listado, tras las elecciones del pasado 6 de diciembre que los países de la UE no reconocen, ya que consideran que no cumplieron los estándares democráticos. En total, la lista de sancionados incluye a 55 personas, entre ellas a la vicepresidenta Delcy Rodríguez y a Diosdado Cabello, número dos del presidente Nicolás Maduro. Los cancilleres prevén añadir "unas 30 personas" a la lista actual de sancionados en el gobierno de Nicolás Maduro, según fuentes diplomáticas. “Las personas agregadas a la lista son responsables, en particular, de socavar los derechos electorales de las oposiciones y el funcionamiento democrático de la Asamblea Nacional, y de graves violaciones de los derechos humanos y restricciones de las libertades fundamentales”, dijeron los ministros en un comunicado. El bloque aclaró que las medidas no están diseñadas para “tener efectos humanitarios adversos o consecuencias no deseadas para la población venezolana, y pueden revertirse”. Los argumentos esgrimidos por los miembros de la Unión Europea apuntan a que el actuar de los sancionados socava la democracia y el Estado de Derecho en el país sudamericano. Otros de los afectados son el comandante de policía Remigio Ceballos; al gobernador del estado de Zulia, Omar José Prieto; la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Indira Alfonzo, y dos diputados de la Asamblea Nacional. Maduro acusa que las sanciones limitan la respuesta frente a la pandemia Por su parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sostuvo que las sanciones internacionales, que incluyen el bloqueo en el exterior de activos pertenecientes a su país, están impidiendo que su país ofrezca una mejor respuesta a la crisis social y sanitaria causada por la pandemia de la covid-19. En una intervención virtual durante la inauguración de las sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Maduro dijo que su país afronta más de 450 medidas punitivas que buscan "ejercer una presión desmedida y una persecución” en su contra, con el fin último de provocar un cambio de gobierno. El Gobierno de Maduro cifra en al menos 30.000 millones de dólares los activos a los que no puede acceder por las restricciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea, y que según el mandatario servirían para cubrir necesidades básicas de la población. "Los secuestradores de los activos y recursos del Estado venezolano han demostrado una gran crueldad, incluso en circunstancias de pandemia, desacatando los llamados de la comunidad internacional”, dijo Maduro al Consejo de Derechos Humanos (CDH).