Soyeros inician bloqueos y ministro pide reconsiderar la medida de presión





22/02/2021 - 09:20:19

Santa Cruz.- Los productores de soya de Santa Cruz, iniciaron este lunes un bloqueo indifinido de caminos en rechazo a la banda de precios para la venta de harina de soya en el mercado interno. Mientras, el ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca, pidió que reconsideren sus movilizaciones y ratificó que a ese sector “no le afecta en nada” la banda de precios para los subproductos de la soya. Los soyeros piden, además, el acceso a nuevos eventos de biotecnología en los cultivos de soya y maíz, principalmente. Reclaman que el Gobierno no ha atendido su demanda de eliminar la banda de precios para la venta de harina de soya en el mercado interno. Afirman haber sostenido diversas reuniones con los Ministros de Desarrollo Rural y Tierras y el Ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, y han recibido la negativa de ellos de eliminar la banda de precios, cupos de abastecimiento y libre exportación, porque iría en contra de su modelo económico. Nuestro pedido es genuino de los productores quienes sentimos que esta política de regulación de precios en el mercado interno, solo distorsiona los procesos de negociación para obtener un precio justo por nuestra producción de grano de soya, dice el sector. Pide suspender la medida de presión El ministro Néstor Huanca, dijo que a la harina de soya el Gobierno aplica una banda de precios, eso vamos a seguir manteniendo y hemos propuesto mantener solo al 20% de la harina de soya solvente que procesa la industria nacional. Ese debería ser el motivo por el cual los que están queriendo movilizarse puedan reconsiderar porque prácticamente no estaríamos afectando en nada los precios de los productos de soya”, dijo. En pasados días, técnicos de la repartición gubernamental se reunieron con representantes productores para explicarles que la banda de precios no influye en el precio final del sector primario, pues solo garantiza la provisión de harina solvente de soya al sector pecuario a precio justo. “Nosotros hemos manifestado al sector productor primario de que declinen cualquier medida porque lo único que van a hacer es perjudicar a los mismos productores soyeros de Santa Cruz”, remarcó Huanca.