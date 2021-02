Sucre: Ley de excepción fenece pero todavía hay restricciones





22/02/2021 - 09:11:33

Correo del Sur.- La mayor parte de la población de Sucre, acató la ley excepcional que prohibía hasta ayer los festejos carnavaleros y el consumo de bebidas alcohólicas para frenar la escalada de casos de coronavirus, según evaluación de las autoridades que realizaron el control del cumplimiento de estas disposiciones. La Ley Excepcional de Suspensión de Actividades Carnavaleras 2021 y de Prohibición del Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas entró en vigencia el 11 de febrero por diez días, en los cuales la Alcaldía, en coordinación con el comando de la Policía Departamental, realizó operativos en tres turnos: mañana, tarde y noche. Los operativos congregaron a todos los brazos operativos de la Comuna, es decir la Intendencia, Espectáculos públicos, Tráfico y Vialidad y otras. El secretario general de la Alcaldía, Marcelo Cortez, destacó ayer el “buen comportamiento de la población de manera general”, desde el primer día, en el cual “ya al mediodía la ciudad era tomada por las comadres, las bandas, las fiestas, por la tarde esto se incrementaba y por la noche se presentaban una serie de problemas”. En criterio de la autoridad, en diez días, la población tomo conciencia y acató la prohibición de las actividades carnavaleras y el expendio, comercialización y consumo de bebidas alcohólicas en establecimientos públicos y calles de la ciudad de Sucre, así como la distribución de estos productos bajo la modalidad de despachos domiciliarios o deliverys. Coincidió la responsable de Espectáculos Públicos, Wilma Bejarano, que encabezó los operativos y señaló que en la ciudad, especialmente en el centro histórico, se acató la ley y no hubo eventos de magnitud. “El 90% ha cumplido y el 10% ha incumplido”, dijo al mencionar que las infracciones se produjeron en zonas periurbanas. Ayer, en el último día de vigencia de la norma municipal, autoridades impidieron la realización de una fiesta que aglutinaba a tres conjuntos musicales y pretendía conglomerar a gran número de personas en la zona de la Barranca (D-6).

Solo tres comparsas Solo tres comparsas intentaron infringir la ley excepcional en Carnaval, por lo que las autoridades felicitaron su comportamiento y destacaron que algunas aportaran con mensajes de cuidado y bioseguridad en las redes sociales. Cortez comentó que algunas, como la comparsa Nina Nina, promovió encuentros virtuales para no infringir la normativa, lo que se reflejará de buena manera con el descenso de casos de coronavirus. En los casos intervenidos, la Alcaldía identificó a los organizadores y anunció que las sanciones podrían llegar incluso a procesos penales por atentado a la salud pública. 50 fiestas particulares “La población cumplió hasta en un 95% la normativa, toda vez que no se han visto las comparsas en la calle, las pandillas, no se han visto bandas, el consumo de alcohol talvez se haya dado pero dentro de los hogares”, indicó por su parte el director de seguridad ciudadana, Cristian Valdivia. La Alcaldía habilitó la línea gratuita 800 131415 para la denuncia de infractores a la ley y durante su vigencia “son 50 las fiestas en casa que hemos podido intervenir”, informó Valdivia.