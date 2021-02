Crean Chaskibot, un robot que intermedia entre médicos y pacientes Covid-19 en la Llajta





22/02/2021 - 09:07:59

Opinión.- Un médico del Seguro Social Universitario Cochabamba (SSU) y tres ingenieros crearon a Chaskibot, un robot de asistencia que intermedia entre galenos y pacientes con coronavirus con el fin de reducir los contagios del personal de salud. El equipo de profesionales conformado por Benjamín Montes, cirujano general del SSU; Jaime Ramírez, ingeniero electrónico; Edwin Ramírez, ingeniero de sistemas; y Edigenes Vargas, electromecánico, trabajó alrededor de cinco meses para tener listo el primer prototipo, que empezará a funcionar esta semana en el Seguro Social Universitario, perteneciente a la Universidad Mayor de San Simón. El Chaskibot está diseñado para tomar la temperatura a distancia, medir la frecuencia cardiaca, la saturación de oxígeno e, incluso, puede responder a preguntas frecuentes. “La necesidad era comunicar a los pacientes con los médicos especialistas que no pueden entrar a la unidad de Covid-19. Como tenemos personal escaso (…), ellos deben vestirse con equipos de bioseguridad completos, pero aún existe el riesgo de que se puedan contagiar”, dice Montes. “Es una especie de telemedicina a través de un equipo humanizado”, añade. El médico especialista de turno utiliza al robot para comunicarse con su paciente en tiempo real a través de la pantalla que tiene incorporado el equipo, que permite que ambas personas se vean. Chaskibot tiene una estación dentro del hospital para cargar baterías. Asimismo, hay un centro de monitoreo donde está un médico y una enfermera para indicar los movimientos del robot según requieran. Una de las ventajas de este equipo es que el paciente podrá ver a un familiar, hecho que no está permitido de forma directa por el peligro de contagio. “Por ejemplo, el médico le pedirá al robot que vaya a la sala 2, él irá de manera automática, saludará al paciente y prenderá su pantalla para que se puedan ver”, explica Montes. El robot es el primero de Bolivia, pero tienen el objetivo de crear más y expandirlo a otras instituciones, según sus necesidades. Los profesionales realizaron la inversión para crear el prototipo y probarlo en el SSU. La idea era tenerlo listo en noviembre del año pasado, pero la falta de insumos hizo que se postergara hasta febrero. El nombre Chaskibot fue idea de Montes, quien comenta que es fanático de las carreras y la revista educativa El Chaski, que difundía el Centro Pedagógico y Cultural Simón I. Patiño. Sin embargo, la denominación está sujeta a concurso entre todos los trabajadores del hospital. El proceso de creación fue bastante complejo, pero lleno de aprendizaje. “Lo más difícil fue encontrar el equipo, he buscado a los ingenieros en casi toda Bolivia”, comenta Montes. En contraparte, describió que “lo mejor es entregar un producto de alto nivel, que no tiene nada que envidiar a los otros países y nos posiciona al mismo nivel”.