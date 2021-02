Gobierno no descarta acción contra los que no garantizaron recursos para indemnizar a familiares de médicos fallecidos





22/02/2021 - 08:59:48

El Deber.- El ministro de salud, Jeyson Auza, ratificó que a la fecha no se abonó la póliza para el pago de la indemnización a familiares de médicos fallecidos en la pandemia pues el anterior gobierno no garantizó los recursos. Por ello, no descartó que el Gobierno asuma una acción legal contra quienes no cumplieron con todo el procedimiento para que este beneficio se haga efectivo. "La póliza nunca fue pagada. Fue un decreto vacío y seguramente como Gobierno vamos a asumir las medidas contra aquellas personas que se han burlado de los trabajadores de salud debido a que no garantizaron los recursos para este beneficio", afirmó. Auza agregó que por ello ninguno de los familiares de médicos fallecidos recibió aún la indemnización. Añadió que se sigue analizando una solución para las familias de médicos fallecidos. "Nos comprometimos a establecer mesas de diálogo que nos permitan dar una respuesta a estas demandas. En esa lógica estamos", insistió. Desde inicios de este mes se instalaron mesas técnicas entre personal del Gobierno y dirigentes de los médicos para buscar una solución al conflicto. Sin embargo, quedaron suspendidas por otro conflicto entre médicos y el Poder Ejecutivo. Los profesionales de la salud acatan el cuarto día de paro nacional en contra de la Ley de Emergencia Sanitaria. La medida se extenderá hasta este 28 de febrero. El decreto N.° 4217 para la indemnización a familiares de médicos fallecidos fue aprobado el año pasado. Establece un monto de Bs 100.000. Sin embargo, los familiares reclaman que tras la muerte de sus familiares deben peregrinar en trámites y no logran recibir el beneficio cuando muchos deben cubrir deudas.