Viceministra Castro: La Ley de Emergencia Sanitaria no está en contra de los médicos; está a favor de los enfermos





22/02/2021 - 08:53:43

La Paz.- La viceministra de Promoción, Vigilancia Epidemiológica y Medicina Tradicional, María Renee Castro, reiteró este domingo el fundamento humanitario de la Ley de Emergencia Sanitaria que fue promulgada por el Gobierno días atrás. Señaló que esa norma no atenta contra los médicos, sino que reivindica los derechos de pacientes con Covid-19. “Es una ley que es solidaria, no está en contra de los médicos, de hecho, no es así; está más bien a favor de los enfermos de coronavirus, de los familiares de los pacientes de coronavirus, es una ley que es sumamente estratégica”, afirmó en entrevista para Bolivia Tv. Según explicó, la Ley “ayuda a tener un sostén legal” para el Mecanismo Covax, lo cual era un requisito para acceder a la dotación de vacunas gratuitas brindadas por esa plataforma mundial que garantiza el acceso equitativo a los inmunizantes. Asimismo, detalló que permite establecer la creación de un Consejo Nacional Estratégico que estará conformado por 11 ministerios, inicialmente, lo que determina que el nivel central de gobierno asuma acciones para proteger a la población. También dijo que la norma aprueba un tarifario básico para tratamientos médicos, en el marco de una resolución ministerial que regula los servicios de internación para evitar cobros excesivos en establecimientos de salud. “Esta Ley de Emergencia Sanitaria es, sobre todo, una ley que es humanitaria y que está liberando en este momento a todas las familias que estén sufriendo, que tengan familiares, por ejemplo, que necesiten acudir a establecimientos privados. Se está liberando de esta obligación de pagar garantías, garantías que eran sumamente altas”, sostuvo. Castro recalcó que “no hay nada más importante que proteger a nuestra población, que ninguna familia se vea en la necesidad de estar vendiendo un terreno, de estar vendiendo una casa para poder pagar, no la atención médica, para pagar una garantía. He visto desaparecer negocios, he visto desaparecer casas, realmente los vecinos han empezado a vender todo lo que tenían y a veces, en muchos de los casos, ni así han logrado salvar a uno de sus familiares”. A su vez, recordó que el sector médico, que actualmente se encuentra en paro de actividades, sostuvo una reunión previa con el Ministerio de Salud y expresó sus observaciones a los artículos 17, 19 y 28 de la norma. Tras un debate con representantes de los Colegios Médicos del país, se determinó realizar las modificaciones sugeridas por los galenos y éstos firmaron un documento en el que asumen su conformidad con los cambios. ABI