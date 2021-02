Concejal del MAS advierte con una demanda un poco más fuerte contra el TSE por encuestas





21/02/2021 - 21:29:54

Erbol.- El concejal paceño del MAS Mario Condori advirtió este domingo con asumir en las próximas horas, “una demanda un poco más fuerte” contra el Tribunal Supremo Electoral (TSE), por no haber sido atendido en su pedido de una medida cautelar, para que mientras no se audite el trabajo de Ciesmori, no se autorice ninguna encuesta de esta empresa con miras a las elecciones subnacionales. El pasado 18 de febrero presentó un memorial solicitando al TSE intervenir en el caso para, supuestamente, evitar la manipulación de encuestas. Dijo que no tuvo respuesta y anunció que este lunes muy temprano acudirá a las oficinas del Tribunal para formular el reclamo correspondiente. Recordó que hay denuncias anteriores de partidos de la oposición y del mismo expresidente Evo Morales que llamaron la atención al Tribunal para regule el trabajo de Ciesmori y, sin embargo, hasta la fecha los vocales no se han pronunciado y, al contrario, permitieron que siga operando. “Tampoco ha realizado ningún tipo de auditoría al trabajo de las encuestas e incluso sería un poco más fuerte la demanda que nosotros estaríamos presentando la siguiente semana, porque de oficio ellos ya deberían haber tomado algún tipo de acciones en relación a esta empresa”, afirmó en declaraciones a Erbol. Dijo que a través de sus abogados revisaron la reglamentación aprobada por el mismo TSE, donde se establece que las encuestas es trabajo propio por el Tribunal. Anunció que presentarán argumentos para obligar al TSE a cumplir esa labor para que “no exista manipulación” de datos a cargo de las empresas. Afirmó que en algún momento las encuestadoras direccionaron el voto popular y por eso observa el trabajo de algunas empresas porque no garantizan fidelidad y credibilidad, lo cual – según dijo - viola el derecho de la ciudadanía que se ve inducida a elegir a determinado candidato. Citó como ejemplo el caso de Carlos Mesa que, según la proyección de Ciesmori, debería ir a una segunda vuelta en las elecciones de octubre de 2020, pero el resultado fue al contrario por el triunfo contundente en primera vuelta del binomio de Luis Arce y David Choquehuanca. “Vamos a seguir nosotros hasta las últimas consecuencias y tal vez tomemos acciones en contra el TSE, porque no estaría cumpliendo sus deberes y seguramente esta semana verán algunas novedades que nosotros vamos a plantear. En ningún momento vamos a estar al lado de una institución que esté vulnerando el derecho ciudadano. El TSE tiene que ser claro ante la solicitud de cualquier ciudadano, sea político, persona natural o jurídica”, advirtió. Observa que el propio presidente del TSE Salvador Romero no tomó ninguna iniciativa al respecto ni antes ni ahora. El concejal sostiene que esa actitud puede generar un delito de omisión que llevaría a todo el Tribunal a enfrentar una demanda de incumplimiento de deberes. “También debemos tener clara la situación, que el presidente Salvador Romero fue elegido por un gobierno de facto. No hemos querido cuestionar mucho eso, pero cuando vemos estas diferencias de números, parecería que permite la tergiversación de encuestas”, manifestó. Hizo votos para que Salvador Romero responda a todas las inquietudes presentadas y sepa aclarar si investigó el trabajo de la empresa en cuestión.