Diputados conformará comisión mixta para investigar a empresas encuestadoras





21/02/2021 - 11:45:12

La Paz, ABI.- El presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani Laura, informó este domingo que se conformará una comisión mixta para investigar a las empresas encuestadoras que difundieron en los últimos años datos fallidos, tanto en las elecciones subnacionales como nacionales. “Cuando estamos cerca a las elecciones, llámese nacionales o subnacionales, existen estas empresas que van mostrando una serie de datos que no condicen con la realidad (…). No puede ser que las empresas encuestadoras estén utilizando el sentimiento del pueblo sin que puedan tener un acercamiento a la realidad de la intencionalidad del voto. En esta semana que viene, vamos a conformar una comisión mixta para investigar el trabajo que realizan las diferentes empresas encuestadoras”, señaló en conferencia de prensa. La autoridad legislativa hizo un recuento de las encuestas que se difundieron en los últimos años: En 2005, pronosticaron que el MAS-IPSP obtendría el 36%, pero el resultado fue 54%; en 2009 otorgaban un 45% de votos, pero el recuento final fue 64%; en 2014 un 38%, pero el recuento final dio un 61%; y en 2020 daban el 30% y el resultado fue de 55,10%. “No podemos seguir cayendo en este tipo de manipulación. ¿Cuál es la intencionalidad que estamos viendo? En algún municipio o gobierno departamental están indicando que un partido político está en la posibilidad de ganar, ¿y qué tal no gana y si es otro? Lo que sí, van a tratar de establecer que hubo un fraude, así como lo que pasó el 2019”, justificó. La comisión mixta investigará a las empresas encuestadoras y la metodología que utilizan, cuál es el acuerdo o resolución que tienen con el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el universo de personas que son encuestadas, el margen de error y otros detalles técnicos.