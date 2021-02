América Latina inicia lenta pero constante recuperación económica





21/02/2021 - 10:02:34

VOA.- Luego de una caída en el 2020 de más del 7% en el Producto Interno Bruto (PIB) de la economía de la región, América Latina inicia ahora una recuperación lenta pero constante, según organismos internacionales. El desafío es mantener el paso del crecimiento y, al mismo tiempo, combatir efectivamente la pandemia, que constituye la génesis de la debacle económica en el hemisferio, según el análisis de los destacados expertos, el Dr. Isaac Cohen, ex director de Cepal en Washington y asesor de gobiernos de la región y el Dr. Manuel Orozco, director del Centro para la Migración y la Estabilización Económica de Creative Associates International. Pero, ¿cuál es realmente la perspectiva económica de América Latina en 2021? ¿Enfriará la pandemia el tibio crecimiento? ¿Qué indican las remesas y qué lectura hacer de la nueva política exterior de Estados Unidos hacia Latinoamérica? Éstas y otras preguntas fueron analizadas por los expertos en Foro, de la Voz de América. Sorpresas para el Fondo Monetario Según Cohen, las lúgubres perspectivas económicas del Fondo Monetario Internacional debieron ajustarse ante el modesto crecimiento. “El golpe de la pandemia le dio a América Latina un golpe extraordinario, pero la recuperación está comenzado y el Fondo estima que podemos llegar a un crecimiento de casi el 4% para toda la región”, comentó Cohen. En el tema de la inmigración ilegal y los programas de desarrollo que el gobierno de Joe Biden desea desarrollar en el Triángulo Norte para frenar la salida de nacionales, Cohen expresó que “atacar las raíces del problema de la inmigración es serio porque estamos hablando de resolver los problemas del subdesarrollo de esa parte del mundo". Dijo además que cree que dada la experiencia que tiene Biden "va a ser muy cuidadoso para resolver estos problemas que están generando estos fcios de insatisfacción". Remesas repuntan, contrario a lo pronosticado Pese a la devastación de la pandemia, las remesas de algunos de los países centroamericanos, que en muchos casos representan hasta el 30% de su ingreso de divisas, repuntaron según un estudio del Dr. Orozco. “El año pasado las remesas crecieron en un 6% a casi 114.000 millones de dólares. Inclusive fue el único indicador macroeconómico positivo en todos los países con algunas excepciones”, destacó el experto. En cuanto al tema de los refugiados, para Orozco el anuncio hecho por el gobierno del presidente Biden, de que elevaría el número de refugiados en Estados unidos hasta 125.000 al año, no beneficia directamente a los centraoemricanos, pese a las caravanas de migrantes que vienen hacia Estados Unidos. “Hay dos categorías legales, una es la del asilo y la otra es la del refugio. La del refugio se refiere a la salida en masa de personas como es el caso de los africanos del Congo o las personas de Afganistán. Esto no incide directamente en los centroamericanos”, dijo.