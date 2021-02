Elecciones 2021 en Perú: Miembros de mesa tendrán prioridad en vacunación contra el Covid





21/02/2021 - 09:54:27

El ministro de Salud, Óscar Ugarte, anunció que los miembros de mesa tendrán el beneficio de prioridad en la vacunación contra el Covid-19, en reconocimiento por la actividad cívica que cumplirán, informa Andina. "Los miembros de mesa llevarán a cabo un acto cívico importante para el país y la democracia, y en función de eso tendrán el beneficio de prioridad en la vacunación", explicó en entrevista con RPP. Remarcó que están siendo programados en la primera etapa de vacunación después de los trabajadores de la salud, bomberos, etc., y empezarán a ser inmunizados en función a la disponibilidad de dosis. "Los miembros de mesa no tienen por qué estresarse. No necesariamente tiene que ser antes del 11 de abril (la vacunación). Es un beneficio, iniciamos la vacunación y van continuar, y antes de la segunda vuelta estarán vacunados", enfatizó. "No es que no se les va a vacunar, se les va a vacunar como parte del reconocimiento por su actividad cívica", puntualizó el titular de Salud. Ugarte recordó que el protocolo establecido para el proceso electoral se dio hace dos meses, cuando no se tenía en concreto la fecha en que llegaría la vacuna. No obstante subrayó que dicho protocolo garantiza equipos de protección personal, desinfección y el estándar de seguridad para el acto electoral.