Arce llama a elegir pensando y pide acordarse de lo que se vivió en el gobierno de Añez





21/02/2021 - 08:57:11

La Razón.- A 15 días de los comicios subnacionales para que 7,1 millones de bolivianos acudan a las urnas a elegir a gobernadores y alcaldes, entre otros, el presidente Luis Arce llamó este sábado a los ciudadanos a “elegir pensando” a sus autoridades y pidió, para ello, acordarse de los 11 meses de gobierno de la expresidenta transitoria Jeanine Áñez. “Por eso es que siempre decimos que en el momento de que la población elija a sus autoridades subnacionales: su alcalde, su gobernador elijan pensando”, sostuvo el mandatario durante la inauguración del Hospital de Segundo Nivel del Municipio de Culpina, en el departamento de Chuquisaca. En su discurso, Arce prosiguió: “(elijan pensando) en alguien que entienda las necesidades y comprenda las necesidades del pueblo y son con esas autoridades que nosotros queremos coordinar el trabajo, hacer obras para los municipios, para los departamentos de manera coordinada”. Según el mandatario, lo que se quiere es trabajar con un gobernador y alcalde que “nos entienda”. “Con un gobernador que entienda al pueblo chuquisaqueño, con un alcalde que entienda las necesidades que tiene su municipio y con el cual nosotros podamos dialogar”, apuntó. Arce, quien el martes pasado cumplió 100 días como Presidente, señaló que el país está avanzando y saliendo de la crisis que enfrenta por la pandemia del coronavirus. “Eso no le gusta a los de la derecha, a los golpistas, porque ellos quisieron repartirse los recursos del Estado, eso no tenemos que olvidar. Acuérdense de lo que hemos vivido esos once meses con un gobierno de facto”, dijo. Es la segunda vez que el mandatario se expresa sobre las elecciones subnacionales convocadas para el 7 de marzo próximo y en las que se elegirá a más de 4.000 autoridades entre gobernadores, subgobernadores, asambleístas departamentales, alcaldes y concejales. El viernes, Arce arremetió contra los candidatos que en su momento apoyaron la gestión de Áñez. “El gobierno golpista, muchos de ellos son candidatos ahora, habiendo participado, financiado, caudillado el golpe de Estado cruento que mató a muchos bolivianos, que llevó a la cárcel a muchos, que nos persiguió a muchos de nosotros que tuvimos acoso político, que enfrentamos una represión política sin precedentes en nuestro país”, recordó en el Municipio de Villamontes. Áñez, quien juró a la presidencia del país el 12 de noviembre de 2019 tras la renuncia de Evo Morales, es ahora candidata a la Gobernación de Beni por la alianza Ahora. A dos semanas para los comicios, las campañas electorales se intensificaron en el país. En el Movimiento Al Socialismo (MAS) el expresidente Morales lideró, entre viernes y sábado, las campañas en los departamentos de Pando, Beni y Tarija. Arce precisó en su discurso que tomará entre un año y año y medio la reactivación de la economía y que a partir del tercer año de gobierno recién se podrán ver los beneficios. “Poco a poco empezarán a sentir en sus bolsillos los resultados. También cumplimos con la educación, muchos municipios el año pasado prácticamente no han pasado clases porque el gobierno de facto clausuró el año escolar y nosotros inauguramos el año escolar como respuesta también al derecho que se tiene a la educación”.