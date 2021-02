Bolivia tendrá 5 tipos de vacunas disponibles contra la Covid-19





21/02/2021 - 08:39:11

Opinión.- Bolivia está esperanzada con la llegada de al menos cinco tipos de vacunas contra el coronavirus Covid-19 en los próximos meses para superar la pesadilla de la pandemia. La primera, del laboratorio chino Sinopharm, estará en el país la próxima semana. Son 500.000 dosis con una eficacia del 91.25%. También llegará, desde marzo, dos lotes de la vacuna rusa Sputnik V para la inmunización masiva. En total son 5.600.000 de dosis que tienen una eficacia del 92%. En enero llegaron 20.000 para la inmunización del personal de salud que se encuentra en primera línea de lucha contra el virus. Luego serán 1.700.000 y 1.780.000. Del mecanismo Covax, el Gobierno confirmó que desde fines de febrero se tendrán 992.430 dosis de las vacunas Astrezeneca y Pfizer. La primera, que tiene una eficacia del 70%, llegará en dos lotes de 315.000 y 585.000 y la segunda en un solo viaje. Son 92.430 dosis que tienen un 95% de efectividad. También están los cinco millones de dosis de la Oxford/Astrazeneca que tiene una eficacia del 63% y llegará desde abril en cuatro lotes diferentes de un millón, 1.6 millones, un millón y 1.4 millones. CARACTERÍSTICAS La vacuna Sputnik V es la primera registrada en el mundo y lleva el nombre del primer satélite espacial soviético. Se puede almacenar entre +2 y +8 grados Celsius, lo que facilita su distribución a todo el mundo. Se deben aplicar dos dosis, la segunda después de 21 días. La vacuna china Sinopharm utiliza la estrategia del virus inactivado y funciona mediante el uso de partículas virales muertas para exponer al sistema inmunológico al virus sin riesgo de una enfermedad grave. Tiene un alto nivel de anticuerpos después de seis meses de vacunación. El gobierno de Perú fue uno de los pocos que negoció con la farmacéutica para importar esta vacuna. La vacuna Astrazeneca/Oxford (AZD1222) fue evaluada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) que recomienda su uso en trabajadores de la salud en riesgo elevado de exposición y a las personas mayores, en particular las que tienen 65 años o más. También alcanza a personas con comorbilidades, en particular obesidad, enfermedades cardiovasculares, respiratorias y diabetes. En el caso de las personas con VIH o afecciones autoinmunitarias o que están inmunodeprimidas deben recibir información y asesoramiento. También se recomienda para quienes pasaron la Covid-19 y las mujeres lactantes. No está recomendada para quienes tienen antecedentes de reacción alérgica fuerte a algún componente de la vacuna y menores de 18 años. Para la aplicación de la vacuna Pfizer se debe tener precaución en personas con antecedentes de haber presentado cualquier tipo de reacción alérgica. Se recomienda su uso en mayores de 16 años y adultos con enfermedades concomitantes como hipertensión, diabetes, asma, enfermedades pulmonares, hepáticas y renales, con VIH y hepatitis. La vacuna Astrazeneca, de acuerdo con un reporte de El Mundo, es más barata y más fácil de almacenar, lo que genera muchas esperanzas, aunque existen dudas sobre su eficacia en personas mayores y su protección contra las mutaciones actuales. Se basa en los virus de la gripe de chimpancés, inofensivos para los humanos. Su eficacia está entre el 76% tras la primera dosis y aumenta en la segunda sosis, después de 12 semanas, del 82%. Un ensayo comprobó que reduce la duración del contagio y la carga viral, lo que podría frenar la transmisión del virus. La OMS recomienda provisionalmente la vacuna para todos los mayores de 18 años o más, incluso si las variantes de coronavirus son comunes en un país. Además recomienda en personas con afecciones preexistentes que aumentan el riesgo de progresión grave de enfermedades como la obesidad, cardiovasculares, respiratorias y diabetes. Para las personas que viven con el VIH y enfermedades autoinmunes, o que están inmunodeprimidas, se necesitan más estudios. Hasta ahora hay pocos datos sobre si es segura durante el embarazo. No se recomienda en personas con antecedentes de reacciones alérgicas. Finalmente, la organización dice que es adecuada para todas las personas a partir de los 18 años, incluidas las de 65 y mayores de edad. Plan de inmunización en marcha En total son 15.370.962 dosis que invitan a los bolivianos a elegir cuál es la más adecuada para poner bajo control al coronavirus Covid-19 que causó más de dos millones de muertes en el mundo y una crisis sanitaria, social y económica sin precedentes. Los científicos consultados por BBC Mundo insisten en que vacunar a la mayor cantidad, lo antes posible, es prioridad en este momento. La experta infectóloga María Elena Bottazzi, del Colegio Baylor de Medicina de Houston, en EEUU, dijo que "no hay que ponerse a comparar vacunas y aplicarse la que esté disponible para reducir el riesgo de tener una enfermedad grave o morir. Recordó que "la mayoría de las vacunas contra la gripe tienen una efectividad que ronda el 40% y aun así salvan millones de vidas cada año". El Gobierno adquirió las dosis gracias al mecanismo Covax, así como a través de las gestiones comerciales con los países y laboratorios productores. Tiene previsto concluir con la inmunización hasta la primera semana del mes de agosto, tomando en cuenta un promedio de 82.500 personas vacunas por día en los 4.123 establecimientos de salud públicos y los 52 de la seguridad privada, además de las brigadas móviles. La prioridad son los trabajadores del sector salud, seguido por personas en riesgo que incluye a los adultos mayores de entre 18 y 59 años con enfermedades de base, mayores de edad residentes en hogares de larga estadía y los adultos que superen los 60 años. También están los pueblos originarios, personas privadas de libertad y migrantes. El Gobierno maneja un estimado de 7.180.428 bolivianos beneficiarios.