Tupiza: Una maestra manda a construir cubículos contra el covid con su propio dinero





20/02/2021 - 13:29:03

Correo del Sur.- “Cuando uno ama su profesión, puede hacer miles de cosas”, cuenta la profesora Aida Luz Careaga Durán, quien invirtió parte de su salario en medidas de bioseguridad para que sus alumnos pasen clases presenciales en una comunidad de Tupiza. “No me interesa cuánto haya gastado, sino lo que mis niños van a venir a aprender”, relató la maestra, que dicta la materia de Valores y Religión en la unidad educativa San Gerardo, situada una comunidad que lleva el mismo nombre en Tupiza. El cariño de la maestra hacia sus alumnos se visibilizó en un reportaje que difundió ayer RTP. Ella destinó parte de su salario en la implementación de una serie de cubículos de madera en el aula donde dicta sus clases. “Son cubículos hechos de madera. Los hicimos agarrar con soportes a los bancos. El vidrio cuesta caro, entonces los he puesto con plástico (…) No puedo decir cuánto me ha costado porque eso es parte de mi cariño”, comentó. Careaga tiene 16 años ejerciendo como maestra y ella piensa que las clases virtuales no arrojan los mismos resultados que las presenciales. Maestra destacada, destinó parte de su sueldo para implementar medidas de bioseguridad para que sus “niños” pasen clases. pic.twitter.com/HJWcBXwnBF — RTP Bolivia (@rtp_bolivia) February 19, 2021