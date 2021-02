El Gobierno pide a productores reflexionar banda de precios para la soya: Lunes inician bloqueos





20/02/2021 - 13:13:29

La Paz, ABI.- El ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca, pidió a los productores de soya reflexionar sobre la propuesta del Gobierno para aplicar la banda de precios para los subproductos de la soya, en resguardo de la seguridad y soberanía alimentaria. Los productores anunciaron que el lunes inician un bloqueo de carreteras en rechazo a las medidas del gobierno. Huanca recordó que técnicos de la repartición gubernamental se reunieron con representantes productores donde se conoció que la banda de precios no influye en el precio final del sector primario, pues solo garantiza la provisión de harina solvente de soya al sector pecuario a precio justo. Explicó que el Gobierno propuso varios temas, entre ellos facilitar los silos de EMAPA en San Pedro y San Julián, realizar estudios para establecer precios referenciales del costo logístico de exportación como factor de descuento para determinar el precio final de compra al productor primario, apoyo a pequeños productores en la exportación de sus productos y, en el mediano plazo, implementar más silos de almacenamiento y una planta de transformación de subproductos de soya. La autoridad gubernamental explicó que estas propuestas resuelven las demandas planteadas por los productores como mejorar el precio, pero fueron rechazadas con argumentos que no tienen sustento técnico El titular de Desarrollo Productivo dijo que, como Gobierno, trabajan en la reactivación de la economía y la recuperación del aparato productivo, por lo que es fundamental cuidar la economía del pueblo boliviano para garantizar la provisión de alimentos de primera necesidad a precio justo. Soyeros anuncian bloqueos desde el lunes La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo – Anapo, a través de su Presidente, Fidel Flores, informó que los productores soyeros de las principales zonas productivas de Santa Cruz, han decidido iniciar un bloqueo indefinido de caminos a partir de las cero horas del lunes 22 de febrero, en rechazo a la banda de precios para la venta de harina de soya en el mercado interno y pidiendo el acceso a nuevos eventos de biotecnología en los cultivos de soya y maíz, principalmente. "Nos vemos obligados a tomar esta extrema medida debido a que el Gobierno no ha atendido esta justa demanda de los productores de eliminar la banda de precios para la venta de harina de soya en el mercado interno".



Dijo que han sostenido diversas reuniones con los Ministros de Desarrollo Rural y Tierras y el Ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, y han recibido la negativa de ellos de eliminar la banda de precios, cupos de abastecimiento y libre exportación, porque iría en contra de su modelo económico.