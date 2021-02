Leopoldo López: Una oposición dividida en Venezuela le favorece a Maduro





20/02/2021 - 12:49:48

VOA.- En entrevista con la Voz de América, el líder del Partido Voluntad Popular exiliado en España, Leopoldo López, habló sobre la relación entre Venezuela y la Unión Europea y enfatizó la necesidad de crear una unión en la comunidad internacional y la oposición venezolana. López destacó el compromiso de la UE con la oposición venezolana. Aunque el organismo no reconoce a Juan Guaidó como presidente interino por la falta de unanimidad entre los países que conforman el bloque, sí ha demostrado en varias ocasiones su disponibilidad para trabajar junto a Guaidó y la Asamblea Nacional elegida en 2015. Un comunicado de la organización internacional publicado en enero menciona: “La UE mantendrá su compromiso con todos los actores políticos y de la sociedad civil que luchan por devolver la democracia a Venezuela, incluido en particular Juan Guaidó y otros representantes de la Asamblea Nacional saliente elegida en 2015”. López explicó que, desde la oposición piden unidad a la comunidad internacional, especialmente ante lo que califica como un cambio en la política exterior de Estados Unidos hacia Venezuela. Al respecto, analistas consultados por la Voz de América explican cuáles podrían ser esas prioridades. “Tampoco Venezuela es una prioridad. Será un tema de la agenda, pero no será el más prioritario. Antes vemos que están actuando en Centroamérica o México, pero es posible que se llegue a una cierta confluencia de estrategias” explicó Anna Ayuso, investigadora sénior del Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB). La experta añadió: “Sería ideal que EE.UU. se sumara al grupo internacional de contacto”, ya que considera que “sería un paso adelante para acercar posiciones de estrategias a medio y largo plazo”. Llamado de unión a la oposición Por otro lado, el dirigente de Voluntad Popular explicó, que a su juicio, la fibra democrática en Venezuela está “muy golpeada”. Sin embargo, con la llegada de las elecciones regionales que están programadas para este año, confirmó estar trabajando para unir a los diferentes sectores opuestos al chavismo. El líder aseguró que el debate no es si participan o no en las elecciones regionales que deben realizarse este año, sino más bien, "luchar por condiciones electorales libres, justas y verificables". “Lo importante es que nosotros no entremos en estos momentos en un debate y en un conflicto entre quienes participan en unas elecciones regionales y quienes planteamos la necesidad de empujar la condiciones hacia una elección presidencial, porque ese sería el escenario que favorecía a Maduro”, indicó a la VOA. Entre las condiciones que mencionó están que los partidos sean entregados “a sus legítimas autoridades”, que los líderes inhabilitados dejen de estarlo, transparencia en el sistema electoral y que exista observación internacional. “Incluso a los que puedan tener posiciones tácticas distintas respecto a una u otra elección, en un espacio común que es la lucha por las condiciones electorales, que nos permita mantenernos unidos, que nos permita utilizar la fuerza de todos en función de un mismo objetivo, y que podamos lograr un cronograma electoral que permita tener siempre claridad sobre cuándo se tendrá una elección presidencial, que es la que permitirá el cambio político definitivo en Venezuela”, comentó. Aunque se mostró optimista en lograr cohesionar al país en función a un objetivo común, López apuntó que todavía es un deber pendiente. “Nosotros hoy tenemos una tarea muy importante en el corto plazo que es reagrupar y fortalecer a todos los sectores democráticos en función a un mismo objetivo”, reconoció. Por otra parte, el presidente Nicolás Maduro ha indicado en pasadas ocasiones que con la salida de López de Venezuela, la oposición del país sufrió “una ruptura irreparable” y que “el siguiente en irse será Juan Guaidó”. “Va a surgir un proceso hacia un nuevo liderazgo opositor y quedará en el olvido y en la derrota y en la soledad Juan Guaidó, Julio Borges, Leopoldo López y Henri Ramos Allup, que representan el pasado de una vieja oposición fracasada”, declaró el mandatario en rueda de prensa. Este miércoles (17 de febrero), el presidente venezolano Nicolás Maduro aseguró que España se “hace el sordo” antes las “pruebas” que tienen contra López. “Leopoldo López es un prófugo de la justicia juzgado por crímenes horrendos que se han hecho en el país”, indicó Maduro. López desestimó las distintas acusaciones del gobierno venezolano en su contra asegurando que son señalamientos “falsos, montados, manipulados”. Según los analistas, unir a las diferentes ramas de la oposición es “imprescindible” para lograr el objetivo de llevar a cabo unas elecciones que cumplan con los estándares internacionales de transparencia. Sin embargo, lo califican como una tarea “complicada”. “Tienen que sentarse de una vez a asumir cuál es el futuro del país y asumir que tienen posiciones diferentes, pero que de momento tienen que tener un objetivo en común”, explica Ayuso. "Recuperar parcelas de poder" Carlos Malamud, investigador principal del Real Instituto Elcano, ubicado en Madrid, describe como “muy loable” el objetivo de lograr una convergencia de todas las fuerzas democráticas venezolanas. “Creo que es algo que la oposición debe tomarse muy seriamente y trabajar de forma obsesiva, si se me permite la palabra, para poder cumplir con esta meta”. Por otra parte, Malamud destacó que la oposición debería presentarse a los próximos comicios regionales: “La oposición debería tomarse muy en serio la manera de ir recuperando parcelas de poder que van a pasar una factura terrible a la oposición si no es capaz de controlar y volver a tomar el mando en ayuntamientos, alcaldías, y también en provincias”. Mientras la oposición prepara una gira internacional para presentar un plan que logre consolidar un cambio político y democrático en el país, el presidente Nicolás Maduro invitó a la UE para que representantes del organismo acudan a las elecciones regionales. Sin embargo, no especificó si la finalidad de dicha invitación es para que el órgano envíe una misión de observación, tal y como hizo en el pasado.