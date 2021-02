Biontech defiende modelo de precios de su vacuna





20/02/2021 - 11:13:58

DPA.- El laboratorio alemán Biontech y su socio estadounidense Pfizer ofrecieron su vacuna contra el coronavirus a un precio entre 30 y 15 euros (36 y 18 dólares) a todos los países industrializados en julio de 2020, según informa el diario "Bild". Ugur Sahin, fundador de Biontech, señaló al periódico que el modelo de precios fue calculado en ese momento para todos los países industrializados con correspodientes pedidos de un gran número de dosis. "El 22 de julio firmamos el contrato con Estados Unidos en base a los nuevos parámetros, de los cuales derivaban los 19,50 dólares. Posteriormente, todos los países industrializados recibieron este modelo de precios", detalló el ejecutivo. Unos meses más tarde, la Comisión Europea se aseguró 300 millones de dosis de la vacuna de Biontech/Pfizer mediante un acuerdo de base, cuyo precio fue mantenido en secreto. Las vacunas con tecnología de ARN mensajero (mRNA en la sigla internacional) de Biontech/Pfizer y del laboratorio estadounidense Moderna son más costosas que otros preparados convencionales, por ejemplo el ofrecido por Astrazeneca. Sahin comentó que hasta el verano europeo pasado no estaba claro cuál sería el marco de producción de la vacuna. "Inicialmente solo habíamos producido pequeñas cantidades para nuestros estudios clínicos en 2019 y 2020", indicó al periódico, agregando que para las primeras 2.000 dosis los socios tuvieron costes de 1,5 millones de euros. "No existía la infraestructura para una producción en masa. En aquel momento no sabíamos cómo se podría ampliar la producción, qué resultados arrojarían exactamente los estudios en cuanto a la dosificación del ARN mensajero y cuáles serían exactamente los procesos de producción y los costes", añadió. Sahin agregó que en ese momento el modelo de precios fue elaborado con Pfizer en el palzo de tres semanas.