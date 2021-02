Evo pide votos para terminar vía por el Tipnis y le dicen que es un crimen





Página Siete.- El expresidente Evo Morales, que en 2011 tuvo que paralizar la construcción de una carretera por el corazón del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) después de una marcha indígena, ayer volvió a la carga y exigió votos para sus candidatos, a gobernador de Beni y a alcalde de Trinidad del Movimiento Al Socialismo (MAS), pues si lo hacen anunció que gestionará la conclusión de la carretera entre San Ignacio de Moxos (Beni) y Villa Tunari (Cochabamba). La dirigencia del área protegida y la oposición en el Legislativo criticaron el anuncio del exmandatario y calificaron de “un crimen” contra la naturaleza. “Ya teníamos contrato firmado para el camino San Ignacio-Villa Tunari y el gobierno de facto ha perjudicado; como la derecha perjudica, (la obra) está paralizada. Está en construcción el camino Rurre-Riberalta y el año pasado (la expresidenta Jeanine Añez) ha hecho paralizar, siendo beniana ha paralizado. Con Lucho Presidente (Luis Arce), Alex (Ferrier) gobernador (del Beni) y Jimmy (Seoane) alcalde (de Trinidad) vamos a terminar estas grandes obras, con caminos pavimentados”, dijo ayer en su discurso el exmandatario en la capital beniana. En 15 de agosto de 2011, alrededor de 2.000 personas de pueblos de tierras bajas iniciaron la segunda marcha indígena (la primera fue en 1990), desde el trópico hacia la cordillera. Entonces Morales presidía su segundo mandato. La marcha pacífica era contra la carretera que pretendía unir Villa Tunari con San Ignacio de Moxos y partir por la mitad el Tipnis. La protesta logró detener el proyecto, después que el 25 de septiembre de ese año fuera intervenida de manera violenta por 500 policías, en Chaparina, cerca de San Borja. Entonces, varios indígenas fueron golpeados y amordazados. Pese a todo la marcha llegó a La Paz el 19 de octubre. Cinco días después, Morales promulgaba la Ley 180 de protección del Tipnis que declaró el Parque Isidoro Securé como intangible y con ello suspendió la construcción de la carretera. En su tercer mandato ininterrumpido, en 2017, Morales anuló el carácter de intangibilidad del Tipnis. De esta manera, Evo Morales no olvidó aquel anuncio de que “tarde o temprano” (2011) se construirá la carretera por el Tipnis. En agosto de 2018, tres puentes terminaban de ser construidos en el Tipnis: sobre los ríos Isiboro, Ibuelo y Sesarzama. La senadora de Comunidad Ciudadana (CC) Cecilia Requena calificó ayer la pretensión de concluir la construcción de la carretera por el Tipnis como un “ecocidio y un crimen” contra la naturaleza y contra los pueblos originarios: t’simane, yuracaré y mojeño, que incluye a mojeños, ignacianos y trinitarios. “El anuncio de Evo Morales es indignante y finalmente insistir es un crimen, ecocida y un crimen contra los pueblos indígenas que habitan en el Tipnis. Esa carretera destruiría el corazón del Tipnis, es el área intangible, no de la Ley 180 (anulada), sino la zonificación, el área intangible que no se puede tocar ni los indígenas, solo caminar, es la más frágil del área protegida y el camino partiría por la mitad esa zona intangible y destruiría los flujos hídricos de oeste a este y los partiría yendo de sur a norte”, protestó la senadora. La carretera del Tipnis está dividida en tres tramos, el primero comprende las poblaciones de Villa Tunari, Chipiriri, Santa Rosa, Eterazama, Samuzabety, Florida e Isinuta, en el departamento de Cochabamba; el tramo tres contempla a las poblaciones de Monte Grande del Apere, El Retiro, San Ignacio de Moxos (Beni). El tercero conecta las poblaciones de Isinuta-Monte Grande del Apere, que es el que atraviesa por el corazón del territorio indígena. El presidente de la Subcentral Tipnis, Benigno Noza, afirmó ayer que las comunidades indígenas en el área protegida están convencidas de que no permitirán la conclusión de la construcción de la carretera y si aquello ocurre, preferirán morir o que la maquinaria pase sobre ellos. “Tendremos que morir o que nos pase la maquinaria por encima de nosotros para que no podamos hablar, pero nosotros tenemos que defendernos como sea, con uñas y dientes, así el Gobierno ponga fuerza pública”, afirmó el dirigente indígena y exigió a la minoría en el Legislativo a defender el Tipnis. “Se tienen que hacer respetar, así sean minoría”. Noza aseguró que “estamos en pie de lucha, no vamos a arrodillarnos ante un partido avasallador de leyes y de los derechos humanos”, pues “estamos luchando por un territorio colectivo, por un territorio que nuestros padres nos regalaron, no el Gobierno” y anunció que “vigilia y lucha permanente de nuestro territorio”. Cecilia Requena, senadora de Comunidad Ciudadana Habrá resistencia en el TIPNIS La construcción de la carretera es ecocida y destructora del territorio indígena y de la cultura de los pueblos que está ligada al territorio. Esa carretera puede ir por fuera del Tipnis ,se puede unir Cochabamba y Beni por el trecho más corto y sin tocar el área protegida. ¿Por qué Evo insiste por el medio? Porque es una expansión del control territorial de cocaleros, es la continuación del avasallamiento del Conisur, ya comieron parte del área protegida y eso es entrar por el centro del Tipnis. (Evo) ha podido hacer mucho, lo crítico no todavía, por el trabajo de la residencia heroica; lo que han hecho es avanzar hasta el lugar, no entraron al corazón del Tipnis, les falta la parte crítica y eso quiere Evo. Es horroroso lo que están haciendo con la toma (de la Subcentral) y la división de las organizaciones sociales, toman y les dan regalos y que si votan (por el MAS) les llevarán motores a bordo para confundirlos. Pueden hacer eso, pero habrá residencia en el Tipnis y la resistencia articulada con ecologistas del país; la resistencia por el Tipnis va seguir por mucho que tomen la Subcentral. La toma lo hacen a nombre del Conisur (cocaleros), que no es parte del TCO, el Conisur es propiedad individual, el Tipnis es territorio indígena y parque nacional; y los que tienen derecho a decidir son los tres pueblos indígenas; el Conisur quiere decidir por el Tipnis.