Arce regala bienes a sectores afines al MAS por quinta vez





20/02/2021 - 09:32:06

Página Siete.- Al menos en cinco oportunidades, el presidente Luis Arce entregó vehículos, equipos o sedes a organizaciones sociales afines al Movimiento Al Socialismo (MAS), tal como lo hacía el entonces presidente Evo Morales. Legisladores de oposición señalaron que no se puede usar recursos públicos para beneficiar a grupos privados. Desde el partido azul indicaron que “las entregas se hacen para cumplir con un bien social”. Ayer, Arce entregó la Casa Social del Maestro Rural en Villamontes (Tarija). El edificio de dos plantas demandó una inversión de dos millones de bolivianos del Tesoro General de la Nación (TGN), según ABI. “Ésta es una obra que estaba haciendo el hermano Evo y vamos a cumplir con todas las obras que estaba ejecutando”, indicó el mandatario. El 5 de diciembre, Arce entregó como sede a la Federación de Cooperativas Mineras (Fedecomin) de Cochabamba un edificio de cinco plantas, cuatro salas de reuniones, oficinas, cuartos de cocinas y baños, entre otros ambientes. La construcción demandó una inversión de 4.916.749 bolivianos, según una nota del Ministerio de Minería y Metalurgia. “Esta sede tiene que servir para que nuestros hermanos cooperativistas en Cochabamba puedan hacer un trabajo con mejores condiciones”, expresó en la oportunidad, y señaló que la obra fue gestionada en el gobierno de Evo Morales. El 18 de febrero, el jefe de Estado entregó cinco vehículos decomisados al narcotráfico a la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (Cscib), en el acto de homenaje por su 50 aniversario. “No hemos querido venir con las manos vacías, pero también vemos la necesidad de que ustedes puedan movilizarse. No tenemos cómo darles vehículos cero kilómetro, como hubiésemos querido y que corresponde, pero estamos haciendo un esfuerzo”, manifestó. El 26 de enero, Arce entregó dos vehículos a los Ponchos Rojos de Achacachi, durante la celebración del 195 aniversario de creación de la provincia Omasuyos. “Aún así en esta situación no hemos querido venir con las manos vacías, no hemos querido venir sin nada hermanos. Vamos a entregar aquí a nuestro hermano, comandante de los Ponchos Rojos, una entrega de dos vehículos”, expresó. El 9 de enero, el presidente Arce entregó equipamiento tecnológico a la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa por su 41 aniversario. “Hermanas, no hemos querido llegar con las manos vacías, traemos algunos presentes para fortalecer. Les estamos trayendo a ustedes televisores para su capacitación y formación; computadoras, impresoras, blu-ray para que puedan presentar los videos que necesiten”, dijo Arce. Al respecto, legisladores de oposición cuestionaron las entregas que el oficialismo hace con recursos públicos y anunciaron peticiones de informe. “Arce es la encarnación de la lógica prebendal patrimonialista del MAS. Hace lo mismo que Evo Morales: utiliza fondos públicos para sobornar a los movimientos sociales con regalitos. Es un acto flagrante de corrupción; no se puede utilizar fondos públicos para beneficiar a grupos privados, a cambio de su apoyo político”, señaló Miguel Roca, diputado de CC. Por su parte, la senadora Centa Rek, de Creemos, manifestó: “Nos llama mucho la atención este tipo de proselitismo. Prácticamente es comprometer un voto por prebenda y no es correcto, sobre todo en un momento como en el que estamos, pasando con tantas vidas perdidas. Vamos a hacer peticiones de informes para poder darle al pueblo boliviano la fiscalización necesaria”. En respuesta, el senador Félix Ajpi, del MAS, señaló que las entregas “se hacen para cumplir con un bien social”. El legislador enfatizó que esos sectores coadyuvan en la reactivación económica y la lucha contra la pandemia, por lo que el Estado debe ayudarlos. “Nuestro gobierno siempre va a trabajar con las organizaciones sociales. Las entregas se hacen para cumplir con un bien social. No estamos ideologizando ni torciendo su pensamiento político, simplemente se las apoya para que puedan coadyuvar en la reactivación de la economía y en estos momentos difíciles de pandemia. Están dando de su parte, es obligación del Estado apoyarlas”, afirmó. El analista Paul Coca observó que estas entregas se intensifican justo antes del proceso electoral del 7 de marzo y remarcó que se debería priorizar la salud y educación. “Estas organizaciones son el sostén político del MAS, pero no son parte de la estructura del Órgano Ejecutivo. La Constitución establece que la salud y educación son prioridad en el Gobierno nacional”, subrayó. Mientras que el analista Marcelo Arequipa expresó que Arce intenta construir relaciones con las organizaciones sociales con estas entregas. “A diferencia de Evo Morales, Luis Arce no tiene base social de las organizaciones y me da la impresión de que intenta tender lazos de cercanía”, señaló.