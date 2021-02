Gobierno instruye no obligar a funcionarios a participar en campaña política





19/02/2021 - 21:22:06

Erbol.- Mediante un comunicado, firmado por la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, se instruyó a los miembros del gabinete que no se debe obligar a los servidores públicos a participar en la campaña política. “Como lo instruyó nuestro hermano Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia. Luis Alberto Arce Catacora y nuestro hermano Vicepresidente, David Choquehuanca Céspedes, en nuestra reunión de Gabinete Presidencial; no se debe obligar a ningún servidor ni servidora pública a participar de las movilizaciones de campaña política”, dice el comunicado dirigido a los ministros y ministras. El documento, que circula desde este viernes, argumenta que el pasado 18 de octubre se recuperó la democracia intercultural, gracias a la conciencia, unidad lucha del pueblo boliviano y que la campaña entonces se hizo por convicción y no por obligación. “En este sentido, se les solicita comunicar las instrucciones y reflexiones realizados por nuestras máximas autoridades del Estado, al interior de los ministerios y en todas las entidades bajo tuición a nivel nacional (desconcentradas, descentralizadas. autárquicas y empresas públicas)”, agrega. Consultado al respecto, el vocero presidencial Jorge Richter confirmó que la ministra Prada había emitido un comunicado al respecto. Richter dijo que, en horarios de trabajo, los servidores públicos no pueden estar dedicados a temas de campañas proselitistas. “Lo que no tiene que haber son funcionarios servidores públicos que estén haciendo campaña en los horarios en los cuales les toca desempeñar sus trabajos, eso es lo fundamental”, recalcó. El instructivo se emitió después de la polémica surgida por las declaraciones del viceministro de Educación Regular, Bartolomé Puma, quien pidió lista de funcionarios que no hacen campaña por el MAS, porque consideraba que debían su cargo al instrumento político.