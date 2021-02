Santa Cruz: Médico da positivo al coronavirus dos semanas después de haber sido vacunado





19/02/2021 - 14:22:45

Un médico de Santa Cruz que se colocó la vacuna Sputnik V, el pasado 29 de enero, dio positivo al Covid-19. Este sería el primer caso de este tipo registrado en el departamento, informa la Red Uno. Cabe destacar que esta primera dosis fue aplicada a todos los trabajadores de salud que están en primera línea en la lucha contra el coronavirus. Al respecto, Marcelo Ríos, director Servicio Departamental de Salud (Sedes), explicó que el estado del paciente no es grave y es por ello recibirá la segunda dosis en unos días para completar su protección contra este virus. También informó que desde el 22 de febrero y hasta el 4 de marzo se comenzará a aplicar la segunda dosis de la vacuna Sputnik V a los trabajadores de salud que recibieron la primera. El jefe de Epidemiologia del Sedes, Carlos Hurtado, añadió que una vez aplicada la primera dosis, la inmunización no es inmediata, pues se debe esperar aún 21 días para que la persona forme anticuerpos que lo comiencen a proteger del virus. "No debería existir una falsa sensación de seguridad con la aplicación de las vacunas. Decir 'me vacunaron hoy ye saco el barbijo. Quizá este colega se contagió dos o tres días después de la vacunación", remarcó.