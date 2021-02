Uruguay es el único país de Suramérica que aún espera por las vacunas contra el Covid-19





19/02/2021 - 13:54:29

RT.- Uruguay es el único país de América del Sur que aún no ha recibido en su territorio la llegada de las primeras vacunas contra el covid-19. El pasado 23 de enero, el presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, informó que habían alcanzado un acuerdo con Pfizer y BioNTech para el suministro de 2 millones de dosis de su vacuna y otro con Sinovac por 1.750.000 unidades. Esto se sumaría a las 1,5 millones de dosis que espera recibir de la plataforma Covax, de la Organización Mundial de la Salud (OMS), para la distribución de la vacuna. No obstante, aún no hay certeza de cuándo arribarán las primeras vacunas a este país suramericano. La fecha estimada y que todavía se espera es entre "finales de febrero y principios de marzo", según dijeron las autoridades. Desde que se declaró la emergencia sanitaria en Uruguay, el 13 de marzo de 2020, hasta este 18 de febrero se han registrado 50.752 casos positivos de coronavirus —de los cuales 5.218 están activos actualmente— y 558 decesos por la pandemia.



Los países que ya están vacunando Los primeros países en recibir la vacuna en Suramérica fueron Argentina y Chile, donde las primeras dosis llegaron el 24 de diciembre de 2020. Ese mismo día, Chile, que recibió entonces 10.000 dosis de Pfizer, comenzó su vacunación. Argentina, por su parte, arrancó cinco días después, el 29 de diciembre, con el fármaco Sputnik V, del que llegaron 300.000 unidades en el primer envío. Hasta este jueves 18 de febrero habían arribado a Chile 4.152.016 vacunas —315.900 de Pfizer-BioNTech y 3.836.166 CornaVac, de la farmacéutica Sinovac—. Argentina, por su parte, hasta el pasado miércoles, ya había recibido 1.800.000 dosis de la medicina contra el covid-19, tanto de la Sputnik V como de la Covishield, producida en India. A estos países se han sumado Brasil, Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador y más recientemente Venezuela, Paraguay, Surinam y Guyana.