Científico califica de número trágico los 10 millones de contagios por coronavirus en Brasil





19/02/2021 - 13:39:05

Xinhua.- Brasil llegó a un "número trágico" al superar los 10 millones de enfermos por Covid-19, dijo en una entrevista con Xinhua el neurocientífico, médico y coordinador del comité contra la pandemia de los estados de la región nordeste de Brasil, Miguel Nicolelis. El científico criticó la falta de un mensaje unificado para combatir la pandemia y destacó la cooperación "vital" y "estratégica" con China con la aplicación de la vacuna CoronaVac en el plan inmunológico iniciado el 17 de enero pasado. "Es un número trágico para Brasil, no solo para el país sino para el mundo. Brasil es uno de los países con la pandemia en su mayor crecimiento y sigue fuera de control, sin perspectivas de mejoras porque recibió las variantes del Reino Unido y Sudáfrica a través de los aeropuertos y la variante descubierta en la región del Amazonas se ha diseminado por el resto del país", explicó Nicolelis. El también profesor titular de la Universidad de Duke de Estados Unidos desgranó que según las aproximaciones más optimistas de los infectólogos se calcula que cuatro veces más personas que las notificadas hayan tenido contacto con el virus. "Podemos tener entre 40 y 50 millones de personas que fueron contagiadas pero no notificadas. Temo que Brasil pueda llegar a los 500.000 muertos a fin de año", alertó. Según cifras oficiales, los decesos sumaron hasta este jueves 243.457 y los casos positivos reportados llegaron a los 10.030.626. Coordinador del comité contra la pandemia creado en marzo de 2020 por el Consorcio Nordeste, agrupación regional de nueve estados del noreste del país, Nicolelis observó que la vacunación "todavía es lenta" y que Brasil tuvo una "segunda ola" de coronavirus iniciada por el movimiento de personas en las elecciones municipales de noviembre y en las fiestas de Navidad y Fin de Año. "El resultado fue una tasa muy acelerada de contagios, de ocupación de camas de UTI, que causaron colapsos no solo en Manaos (capital del estado de Amazonas) sino en otras regiones. Claramente es una situación donde los casos aumentan también por falta de un mensaje coherente y claro para la población que ya perdió la visión de cómo hacer para impedir la proliferación de más casos", expresó. El científico opinó que "fue parecido a lo ocurrido en Estados Unidos, que recién ahora comienza a manejar la pandemia a nivel nacional". "Han llegado tarde" las decisiones de toque de queda que algunos estados, como Bahía y Ceará, que la han declarado en las últimas semanas. En contraste, dejó ver optimismo por la llegada de la vacunación, iniciada en Brasil con la CoronaVac, del laboratorio chino Sinovac Life Science, desarrollada localmente por el Instituto Butantan del estado de sao Paulo. "La llegada de la CoronaVac fue muy importante y la vacunación evidentemente iniciada en Sao Paulo fue un hecho histórico. El problema actual es la continuidad del número de vacunados. Brasil está vacunando muy por debajo de su capacidad. En campañas anteriores vacunó a 10 millones de personas por día y ahora está en un promedio de 250.000, 300.000", evaluó. Para Nicolelis, "la colaboración China-Brasil es vital porque la Coronavac es una vacuna con eficacia y protección comprobada para reducir drásticamente la transmisión en los próximos meses". La cooperación entre Sinovac Life Science y el Instituto Butantan, dijo, es más importante que otros acuerdos porque incluye la producción local en Sao Paulo, lo que en el futuro "serviría para proveer no solo a Brasil sino a América Latina". Enfatizó en que la colaboración entre China y Brasil y entre los países del BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) "es importante y vital" frente a la distribución de la vacuna que laboratorios realizan en Estados Unidos y Europa. "Desde el punto de vista geopolítico es algo esencial la cooperación para contraponer lo que ocurre hoy en el mundo desarrollado que ha hecho muy poco o casi nada para ayudar a los países en desarrollo", abundó.