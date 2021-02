El Salvador: Gobierno recicla cajas de otras vacunas para transportar las dosis para Covid-19





El Gobierno salvadoreño desplegó un amplio número de soldados, personal médico, helicópteros, lanchas, camiones con rótulos que anuncian el contenido a trasladar, camarógrafos, drones, fotógrafos y periodistas para informar a la población salvadoreña sobre la venida de 20 mil dosis de la vacuna contra la Covid-19, el pasado 17 de febrero, como producto de una compra hecha por la administración Bukele al Instituto Serum de India, según la comunicación del aparato gubernamental, informa El Salvador. Aunque ni el presidente Bukele ni el ministro de Salud, Francisco Alabí, detallaron el costo de la compra de vacunas Covishield, que tiene el aval del laboratorio inglés AstraZeneca, sí insistieron en que no son producto de una donación del gobierno de India, y remarcaron que estas 20 mil dosis fueron las primeras en entrar al país. La población meta del personal de salud de primera línea a vacunar son 50 mil personas, por lo que la cantidad de inmunizaciones no cubre el total de población. Tampoco el Gobierno ha dicho si de la cantidad recibida el miércoles se debe dividir 10 mil para la primera dosis e igual cantidad para la segunda. Las redes sociales del Gobierno se han llenado de imágenes con personal de Salud recibiendo las primeras dosis en distintos puntos del país en las horas siguientes. El inicio de las interrogantes Pero el jueves, al inicio de la mañana, surgió otra versión de la llegada de las inmunizaciones. Una fotografía, subida por la Secretaría de Comunicaciones del Gobierno a Twitter mostró las etiquetas o viñetas en una de las cajas en que trasladaban las vacunas contra Covid-19. Al leer y rastrear la información en las etiquetas se podía saber que esa caja ingresó a El Salvador el pasado 3 de febrero. De ahí surgió la pregunta ¿Si la etiqueta de la caja donde trasladan la vacuna Covishield informa que ingresó al país el 3 de febrero pasado por qué el Gobierno anuncia su llegada hasta el día 17? La periodista Cecibel Romero, que colabora con Salud con Lupa, identificó que una de las cajas entregadas la noche del miércoles en un puesto de salud en Santa Rosa de Lima, La Unión, incluía dos viñetas. Así como la de Santa Rosa de Lima, otras fotografías desplegadas en redes sociales por el mismo Gobierno dentro de su aparato de comunicaciones, hicieron evidente que ambas viñetas (verde y blanca mencionadas), con la misma información sobre vuelos y orígenes, estaban presentes en otras cajas entregadas con vacunas para Covid-19 en otras localidades, como Zacatecoluca, San Vicente, Hospital Rosales y San Miguel. La primera es una viñeta verde, la cual indica que esta caja formó parte de 98 en un cargamento que salió el 31 de enero, desde Mumbai (India) vía avión de Air France, para luego pasar por el aeropuerto Charles de Gaulles de Francia el 1 de febrero y llegar a Miami ese mismo día, de acuerdo con el sitio para registro de cargamentos afklcargo.com, que reporta información oficial de vuelos internacionales. La otra pista está en la viñeta blanca, con número 406-0229 9253 como revela la imagen captada en Santa Rosa de Lima, que es de un envío de la empresa UPS, que llegó desde Miami a El Salvador el pasado 3 de febrero, a las 10:17 de la mañana. Así está registrado en el sistema digital de dicha compañía de envío. El reporte de AirFrance indica que el cargamento fue de vacunas y fármacos especializados, compuesto por 98 piezas equivalentes a 2,467 kilos de peso. También UPS indica que fueron 98 cajas. El Diario de Hoy cruzó esta información con la de otras cajas de vacunas Covishield distribuidas en otros países por India, donde cada caja contiene 1,200 frascos. De cada frasco puede obtenerse 10 dosis de vacunas. Por tanto, habrían ingresado en ese cargamento 1,176,000 dosis de vacuna contra Covid-19. La explicación del Gobierno La información oficial es que todas las 20 mil dosis recibidas el 17 de febrero vinieron de un vuelo proveniente de Mumbai, India, de la compañía española Iberia. El hallazgo periodístico provocó una serie de comentarios negativos contra la labor del Gobierno en redes sociales, lo que a su vez produjo una rápida reacción del presidente Nayib Bukele, donde alegaba que la embajada de India, la aerolínea Iberia, AstraZeneca y la OPS respaldan su versión, de que las 20 mil dosis publicitadas el 17 de febrero eran las primeras y únicas en haber ingresado al país. Bukele confirmó que un lote de vacunas ingresó el 3 de febrero, pero que no eran para Covid-19. Sin embargo, el Gobierno recicló las cajas de esas vacunas. Más tarde, a las 11:28 a.m. del jueves, el presidente Bukele publicó un tuit, donde confirmó que sí hubo vacunas que ingresaron el 3 de febrero al país, pero argumentó que no fueron inmunizaciones contra Covid-19, sino vacunas contra paperas, sarampión y rubéola. Explicó que el Instituto Serum de India es un proveedor habitual del Gobierno salvadoreño, y que “las cajas se reciclan y se usan para proteger cajas más pequeñas”, lo que explicaba según el mandatario porque se ocupó una de estas cajas para movilizar vacunas Covid-19. En la foto divulgada por la Secretaría de Prensa de Santa Rosa de Lima, la caja tiene una calcomanía donde se detalla que debe conservarse las vacunas a temperatura entre +2 a +8 grados centígrados, temperatura que se requiere para la AstraZeneca para Covid-19, aunque también es una temperatura standard que aplica para otro tipo de fármacos. A eso de la 1:30 de la tarde, la oficina de la Organización Panamericana de la Salud en El Salvador (OPS), publicó un comunicado en su portal web sobre la fotografía “de una caja térmica de vacunas que llegó al país el pasado 3 de febrero”. Detalló la OPS que “la imagen con una caja térmica que circula en las redes sociales, corresponde a 100,000 dosis de la Vacuna de Sarampión, Rubéola y Paperas (MMR) del Programa Regular de Vacunas del país, fabricada por ‘Serum Institute of India’, que ingresó el 3 de febrero del presente año y que fue adquirida a través del Fondo Rotatorio de la OPS/OMS”, informó la OPS. Además, la organización señaló que una caja térmica funciona para el traslado de vacunas de un lugar a otro, garantizando las condiciones de temperatura correctas. Sin embargo, no incluyó en su comunicado si avala o certifica el reciclaje de las mismas cajas para transportar otras vacunas, como según el Gobierno ha ocurrido en este caso.