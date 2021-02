Choquehuanca pide a gobernantes no involucrarse en hechos de corrupción





19/02/2021 - 13:03:34

La Paz, ABI.- El vicepresidente David Choquehuanca convocó este viernes a las autoridades que representan a los pueblos indígenas, originarios y campesinos, no involucrarse en hechos de corrupción en la administración del Estado porque se convertirán en una vergüenza para la comunidad. “No podemos fallar a nuestras familias, a nuestra comunidad, a nuestro pueblo. Nuestros pueblos, nuestras familias tienen que sentir orgullo de sus autoridades. Por eso, si alguna autoridad se va a corromper no lo vamos a ver, vamos a sentir vergüenza, hermanos. Por eso, estas tumpas (encuentros) tienen que decir: ‘hermano, no puedes equivocarte’. Tiene que haber un autocontrol obligado entre todos nosotros porque somos una gran familia”, dijo. Choquehuanca expresó que los pueblos originarios son una gran familia “tama” que despertó para autogobernarse con su propia ideología (amuyu), que tienen derecho a la educación, comunicación, integración caminera y otros. Dijo que hasta hace algunos años tenían temor y vergüenza de hablar aimara, quechua, mojeño, u otro idioma originario, pero gracias a la rebeldía y al Proceso de Cambio, las lenguas originarias fueron incorporadas a la Constitución Política del Estado (CPE). El mandatario recibió hoy en el hall de la Vicepresidencia la visita de las autoridades originarias de Suyo J’acha Carangas, conformada por tata mallkus de Aransaya y Urinsaya, tata mallkus de concejo, tata mallkus de marka y sus mama tallas, tata awatiris, mama awatiris y otros. Agradeció por la visita: “Tenemos que preocuparnos de nuestros hermanas, nuestras hermanos, nuestras autoridades porque somos una gran familia”. El vicepresidente, junto a su esposa Lidia Gutiérrez, también bailó con la tarqueada de una comunidad del Suyu Jach’a Carangas y compartió un Apthapi preparado por las autoridades de Turco.