Presidente de Diputados: No estamos en contra de los médicos, sino de la pandemia





19/02/2021 - 12:51:08

La Paz.- El presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, llamó este viernes al diálogo a los médicos que protestan con un paro de actividades en rechazo a la Ley de Emergencia Sanitaria. Dijo que el sector debe participar del proceso de elaboración del decreto reglamentario de la norma. “El llamado (al diálogo) siempre estuvo. Hablamos con el Ministro de Salud (Jeyson Marcos Auza Pinto) y de la misma manera está haciendo el llamado para reunirse y sumar propuestas que puedan ser presentadas por el Colegio Médico (de Bolivia)”, sostuvo. El titular de Diputados se refirió al tema luego de que médicos suspendieran actividades hasta el hasta el 28 de febrero en demanda de la abrogación de la norma. “No estamos en contra de los médicos, estamos en contra de la pandemia (…); para enfrentar la pandemia, necesitamos absolutamente de todos para unir fuerzas y eso es lo que establece esta ley”, aseveró Mamani ante la medida. El miércoles, el presidente del Estado, Luis Arce, promulgó la ley que incluye las modificaciones a los artículos 17, 19 y 28 referidos a casos de medicamentos e insumos, prohibición de la suspensión del servicio de salud y contratación de personal médico. El contenido fue consensuado en un acta de entendimiento entre el Colegio Médico de Bolivia y el Ministerio de Salud. Sobre ese antecedente, Freddy Mamani aseguró que no existe motivo alguno para las protestas y que las medidas de presión solo atentan contra la salud y la vida de los bolivianos en época de pandemia. Aclaró que la norma es temporal y que no tendrá vigencia después de la emergencia sanitaria. “No estamos en contra de la organización de los médicos; por eso es que se les invitó para establecer los acuerdos, las observaciones que ellos tienen y eso se incorporó en esa ley”, explicó. La Ley de Emergencia Sanitaria cuenta con 36 artículos, una disposición adicional, tres disposiciones transitorias, y tres disposiciones finales. Plantea cinco ejes para atender la segunda ola de la pandemia del Covid-19 en el Estado Plurinacional de Bolivia. Establece la conformación de un Consejo Nacional Estratégico para emergencias sanitarias, políticas de inmunización, control de medicamentos, registros y servicios de salud, contrataciones y despachos aduaneros, además de un régimen sancionatorio. El Presidente de la Cámara de Diputados informó que desde la promulgación de la norma corre un plazo de 30 días hábiles para la elaboración del decreto reglamentario. “De la misma manera, debe ser parte el Colegio Médico para llevar propuestas aplicables para enfrentar esta pandemia. En este sentido, no está descartada la invitación a todas las organizaciones para sumar estrategias”, manifestó. ABI