Arce pide en Yacuiba autoridades para coordinar





19/02/2021 - 12:38:19

Correo del Sur.- El presidente Luis Arce volvió a hacer campaña por sus candidatos del Movimiento Al Socialismo (MAS) pidiendo autoridades tanto a nivel municipal como departamental con las que pueda "coordinar" y que por el contrario no muestre “escudo político”. Dijo que para “la derecha” la población solo es “un trampolín” para llegar al poder. El mandatario participó este viernes en el acto de entrega del enlosetado de calles, en el municipio tarijeño de Yacuiba. “Acá en el Chaco tenemos que tener una Alcaldía, una Gobernación que coordine con el Gobierno nacional (…) si no, no llegan las pruebas antígeno nasales y la población está esperando (…) En los próximos meses vamos a tener cerca de 7 millones de vacunas y necesitamos coordinar con una Alcaldía, con una Gobernación que sea ágil, que facilite el acceso a la vacuna y no busque un escudo político”, dijo al señalar que en el pasado que el Gobierno del MAS no pudo coordinar con las autoridades del Tarija. Â Volvió a criticar al gobierno Jeanine Áñez por, según él, no realizar gestiones para la compra de vacunas, y que en los 11 meses que administró el Estado tuvo la oportunidad de hacerlo y “no lo hizo”. Añadió que a los gobiernos “de derecha” no les importa la población y que solo es considerado un “trampolín” para poder gobernar. “Claramente, en la lógica de los gobiernos de la derecha no les interesa la población, no le interesamos, somos un trampolín nada más para que ellos estén en el gobierno municipal, departamental y nacional, y hacer un asalto, botín de guerra. No me invento, en 11 meses nos han demostrado eso”, añadió en su discurso. Insistió en que es necesario asegurar una coordinación no solo para atender los temas relacionados a la salud, sino también para educación y la construcción de obras. Esta no es a primera vez que insta a la población a votar por el MAS en las elecciones subnacionales del 7 de marzo. También dio discuros con el mismo sentido, en poblaciones de Pando y Oruro.