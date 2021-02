Patzi: Entidades subnacionales están atadas de mano para comprar vacunas contra el Covid





19/02/2021 - 12:18:26

El gobernador de La Paz, Félix Patzi, afirmó este viernes que las entidades subnacionales están “atadas de mano” para la compra de vacunas contra la COVID-19, por problemas y contradicciones en la normativa nacional para realizar la adquisición, publica Etbol. “Estamos atados de mano. Hay voluntad de todos lugares, hay expresiones incluso de que ya están comprando, ya están haciendo, pero el momento dado ya se topan con estos elementos normativos. Hay que ser bien claros. Yo escuchaba a la alcaldesa de El Alto, algunos gobernadores (que dicen) ya estamos comprando, pero el momento ya de comprar ya se han enfrentado con este problema normativo”, dijo Patzi. Señaló que en el caso de la Gobernación de La Paz ya se ha evaluado incluso un presupuesto para comprar vacunas, pero existen contradicciones normativas que impiden avanzar. Indicó que, si bien hubo informaciones desde el Gobierno de que gobernaciones y municipios podían comprar las vacunas, cuando se hacen las consultas se les limita a solo adquirirlas del mercado interno y empresas privadas. Patzi señaló que de comprar las vacunas de empresas privadas, una dosis que puede tener un precio inicial de 4 euros, puede llegar a costar 40 euros, por lo cual adquirirlas sería incurrir en sobreprecio. Acotó que como Gobernación tampoco pueden negociar directamente con otros países proveedores, porque esa es una atribución exclusiva del nivel central, a través de la Cancillería. Señaló que la Gobernación paceña no adquirirá vacunas en tanto no exista una normativa clara. “No podemos incluir en figuras después penales”, agregó. Reconoció que el país está retrasado en la vacunación, pero recordó que el acuerdo inicial era que el Gobierno central provea las vacunas, mientras que las entidades subnacionales se encargarían de la logística. No obstante, la Gobernación de Santa Cruz ya anunció la adquisición de 100 mil vacunas de la línea AstraZeneca, a un precio aproximado de 10 dólares cada una, y que llegarían a finales de mes.