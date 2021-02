Escalofríos, fiebre y cansancio: Los efectos que refieren los primeros vacunados contra la Covid-19





19/02/2021 - 11:22:57

Los fabricantes de las vacunas de la covid-19 autorizadas en España (Pfizer, Astrazeneca y Moderna) ya lo advertían en los prospectos, pero ahora son las primeras personas en completar la pauta de vacunación las que empiezan a relatar qué se siente tras recibir las dos inyecciones, y no son pocas las que refieren escalofríos, dolor de cabeza y fiebre tras recibir la inmunidad, publica 20 Minutos. A día de hoy 1.1.00.000 españoles han recibido la pauta de vacunación completa de la covid. La inmensa mayoría tiene puesta la doble dosis de Pfizer, ya que solo 12.000 personas tienen las dos de Moderna, según el último informe del Ministerio de Sanidad que, a fecha de 17 de febrero, no registraba ninguna doble dosis de Astrazeneca. Principalmente, han sido vacunados ya los ancianos de las residencias, el personal sanitario que les asiste y los que trabajan en primera línea de atención médica de la covid. Entre los inmunizados, Úrsula, de 44 años, que se puso el viernes pasado la segunda dosis de Pfizer. “Hoy (por el domingo) ya estoy un mejor, pero me pegó fuerte”, explica por teléfono. “A las 12 horas sentí escalofríos incontrolables, otras 12 horas después, fiebre y cansancio. Hoy me siento cansada y con frío”. “Mi consejo es que quien se la vaya a poner tenga paracetamol a mano, un termómetro cerca... y la agenda del día siguiente vacía”, agrega. Agotamiento, escalofríos o fiebre Los primeros inmunizados y su entorno están usando principalmente las redes sociales para informar de lo que se siente tras ponerse la vacuna más esperada. Proliferan los relatos de efectos adversos de corta duración. Juan Cabrera lo describe así: "Segunda dosis de la vacuna del covid. Me dio escalofríos, fiebre, dolor de cuerpo y cabeza. Más de 16 horas tumbado. Ya hoy estamos normal". También a través de Twitter, Eric explica cómo se sintió su mujer en los dos días siguientes: “Los (efectos) más fuertes (en) la primera noche. Pico febril 38'5, escalofríos y agotamiento con mialgia. Como dices, 2 días de efectos, aunque el segundo día le permitió ir a trabajar, recibió 2a dosis el lunes”. Miguel Asúnsolo, técnico del Samur Protección Civil, ha narrado su experiencia reciente en Twitter: “La vacuna da unos efectos secundarios potentes, pero por suerte son 2 días y vuelta a la normalidad”. En su caso, ha descrito: “8 horas después, mialgias, algo de dolor de cabeza. Menos dolor en el brazo que en la 1°”, y el segundo día refiere: “noche Toledana, tiritona, despertándome puntualmente cada hora. Como si me hubiese arrollado un bus. Toca levantarse que hay cosas que hacer”. En Francia, algunos hospitales han espaciado la segunda dosis de la vacunación de Astrazeneca en su personal, ante las bajas por efectos secundarios leves en el 20-25% de su plantilla en plena tercera ola de coronavirus. Más entre los jóvenes y en los que pasaron la covid Todos estos efectos reportados en las redes ya aparecieron en los ensayos clínicos en más de 1 de cada diez voluntarios vacunados, de ahí que entraran en la categoría de efectos secundarios "muy frecuentes". El vicepresidente de la Asociación Española de Vacunología, Fernando Moraga-Llop, recalca que las autoridades sanitarias no han identificado ninguna reacción adversa desconocida en España que pueda ser motivo de preocupación, tal y como se puede leer en los dos primeros informes de farmacovigilancia de la Aemps. Sin embargo, sí se han podido probar a estas alturas los principales efectos secundarios que recogen los prospectos de cada fabricante. Moraga-Llop explica que, por lo que se sabe hasta la fecha, las vacunas de la covid "dan más reacciones en los jóvenes, como ocurre en general con otras vacunas. De la misma forma que los mayores consiguen menos inmunidad también sufren menos efectos secundarios", asegura. En concreto, y según el último informe de Sanidad, de las 1.555 comunicaciones por efectos adversos recibidas en enero, el 73% corresponde a personas de entre 18 y 64 años y el 27% a personas mayores de 65. También se cree probado que los efectos son "más frecuentes en las personas que han padecido la covid", explica Moraga-Llop, lo que podría derivar incluso en cambios del protocolo de vacunación, dado que podría contemplarse que las personas que hayan pasado el virus, con enfermedad o asintomáticos, espacien la segunda dosis o, directamente, que no se la pongan. Por último, en la asociación de vacunología constatan que los efectos adversos son también más frecuentes "tras la segunda dosis". Eso sí, recuerdan que en ningún caso son síntomas de covid, puesto que las vacunas aprobadas hasta la fecha "no inyectan el virus, ni vivo ni atenuado, ni activado. Lo que aparece son reacciones ligadas al ARN o a la cápsula lipídica empleada para que entre mejor en el organismo", en palabras del doctor Moraga-Llop. Paracetamol tras la vacuna, solo si hay síntomas adversos Por lo general, los efectos molestos duran 24-48 horas y van desapareciendo, "aunque de forma excepcional pueden seguir una semana", según indica este experto. El único tratamiento recomendado es "paracetamol si hay síntomas, nunca como profilaxis". Los primeros en recibir la vacuna, incluso los que han tenido un par de días malos, admiten en redes sociales preferir dos días de malestar a dos semanas de enfermedad grave con riesgo de muerte. Un mensaje que remacha el vicepresidente de la Asociación Española de Vacunología: "No tienen comparación los mínimos trastornos de la vacuna con el beneficio de no pasar la enfermedad. Es un beneficio inmenso".