El Carnaval le dio un respiro al turismo en Uruguay





18/02/2021 - 18:09:00

Xinhua.- El feriado de Carnaval en Uruguay generó un buen movimiento de turismo interno, despertando cierto optimismo en uno de los sectores más golpeados por la pandemia del nuevo coronavirus. Remo Monzeglio, viceministro de Turismo de Uruguay, dijo a Xinhua que en este asueto (15 y 16 de febrero) hubo "puntos altos" en ocupación tanto en destinos tradicionales para la época y en otros que no lo son. "El clima nos ha jugado una mala pasada, pero felizmente el arraigo de los uruguayos con la semana de Carnaval ha sido tan fuerte que determinados destinos tradicionales como las Termas han completado su aforo", resaltó Monzeglio. "Hay gente que no pudo entrar a los centros termales porque ya se habían vendido las entradas permitidas", sostuvo en alusión a destinos termales mayormente ubicados en el litoraleño departamento de Salto. En un hecho poco frecuente para el clima uruguayo, desde hace dos semanas llueve casi todos los días, lo que ha arruinado la ilusión de días de playa placenteros en pleno verano austral. También hubo "puntos altos" en el departamento de Colonia, donde está enclavada la histórica Colonia del Sacramento, en el suroeste de Uruguay, y que con tarifas y ofertas especiales atrajo al público. El gran golpe para el turismo ha sido el cierre de fronteras para los extranjeros que se aplica desde marzo de 2020 a raíz de la enfermedad del nuevo coronavirus (Covid-19). A lo largo de 2019 Uruguay había recibido 3,2 millones de turistas del exterior, de los cuales 1,7 millones fueron argentinos y casi 490.000 brasileños. Para la presidenta de la Cámara Uruguaya de Turismo (Camtur), Marina Cantera, "la evaluación es positiva" porque "todos los distintos del país han recibido buenos porcentajes de ocupación". No obstante, ese concepto es relativo por la actual situación de pandemia que obliga a los hoteles, por ejemplo, a operar con un aforo limitado. "Estamos con las fronteras cerradas, sin ingreso de turistas extranjeros", recordó en entrevista con Xinhua y señaló que "el turismo está muy golpeado por esta situación". Los sectores del turismo más afectados fueron las agencias de viaje, el transporte, el crucerismo y la hotelería. Hasta el comienzo de la pandemia el turismo impactaba en unos 7 puntos en el Producto Interno Bruto (PIB) uruguayo. "(El turismo) está en una situación muy complicada, sobre todo financieramente para poder hacer frente a todas sus obligaciones y para pensar en la reactivación más adelante", estimó Cantera. El gobierno ha otorgado líneas de asistencia al sector facilitando la reestructuración y refinanciación de los préstamos. Aunque a nivel mundial se alcancen niveles altos de vacunación "vamos a tener un escenario de menor actividad turística en todo el mundo", estimó Cantera. La recuperación "va a llevar tiempo y en ese tiempo el sector tiene que aprender a generar resiliencia y aprendizajes", dijo la representante gremial.